Bloco da Visagem lança o clipe "As Visagens de Óbidos"

AS VISAGENS DE ÓBIDOS

A música do Bloco da Visagem é construída a partir da memória coletiva e da tradição oral do povo obidense.

Sua narrativa percorre pontos históricos e simbólicos da cidade de Óbidos, resgatando contos populares que fazem parte do imaginário local e da identidade cultural da região.

O roteiro do clipe dialoga com lendas conhecidas da população, como a antiga área da Praça de Sant’Ana, a Noiva do Museu, o caixão que desce a Bacuri, as manifestações no Forte Pauxis e os sinais que, segundo a tradição, anunciam presságios, como o sino fora de hora e o canto da coruja.

Esses relatos, transmitidos de geração em geração, são apresentados de forma artística e respeitosa, transformando o patrimônio imaterial em linguagem musical e audiovisual. O Bloco da Visagem reafirma, assim, seu compromisso com a valorização da cultura popular, da história local e das expressões que compõem a identidade de Óbidos.

O clipe evidencia que, no contexto do carnaval, a lenda não se perde: ela se preserva, se fortalece e se reinventa como manifestação cultural.

Confira o Clipe...

Fonte: Diretoria do Bloco da Visagem