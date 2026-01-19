Montagem das estruturas de palco do Carnapauxis 2026 já começou em Óbidos

A contagem regressiva para o Carnapauxis 2026, a tradicional Festa do Mascarado Fobó, já começou oficialmente em Óbidos. As primeiras movimentações para transformar a cidade no epicentro do melhor carnaval de rua da Amazônia estão em pleno andamento, com o início da montagem das estruturas de palco que irão receber milhares de foliões nas próximas semanas.

Reconhecido pela Lei nº 7.225, de 24 de novembro de 2008, como Patrimônio Cultural e Artístico do Pará, o Carnapauxis é um dos eventos mais importantes do calendário cultural do estado. Em 2026, a festa acontece de 11 a 17 de fevereiro, com sete dias de intensa programação marcada por alegria, tradição e identidade cultural.

Sete blocos oficiais prometem tomar conta das ruas e praças da cidade da folia: Vai ou Raxa, Mirim Unidos do Umarizal, Serra da Escama, Águia Negra, Xupa Osso, Unidos do Morro e Bloco das Virgens. Juntos, eles garantem animação, criatividade e a irreverência que fazem do Carnapauxis um carnaval único no Brasil.

A Praça da Cultura, localizada no Centro Histórico de Óbidos, já começa a ganhar nova configuração para receber o público. Conforme mostram as fotografias registradas nesta quinta-feira, dia 22, as estruturas de palco já estão sendo erguidas. Em breve, será a vez dos camarotes ganharem forma, completando o espaço destinado às apresentações e concentrações dos blocos.

Além do palco principal, a Praça da Cultura contará com praça de alimentação, postos de venda de bebidas e banheiros químicos, garantindo mais conforto e organização para foliões, trabalhadores e visitantes. Nas próximas semanas, também está prevista a montagem do tradicional Portal de Entrada, a instalação de banheiros químicos e a demarcação de áreas para os vendedores e outras providências, a serem tomadas pela Secretaria de Cultura, responsável pela organização do evento.

Com expectativa de receber foliões de todas as regiões do Pará, Óbidos se prepara para viver mais uma edição histórica do Carnapauxis. A cidade convida moradores e visitantes a participarem dessa festa democrática e contagiante, onde a tradição e a alegria se encontram em uma celebração inesquecível.

