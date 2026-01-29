A Igreja Católica de Óbidos celebra a Apresentação de Jesus no Templo com bênção das velas e da garganta

Na tarde desta segunda-feira, dia 02 de janeiro, a Igreja Católica de Óbidos celebrou com fé e devoção a festa da Apresentação de Jesus Cristo no Templo, um dos momentos marcantes do calendário litúrgico cristão. Os eventos religiosos aconteceram na Catedral de Sant’Ana e reuniram fiéis para uma celebração presidida por Dom Bernardo, com o auxílio de ministros e membros da Igreja.

A celebração recorda o episódio bíblico em que Maria e José levaram o Menino Jesus ao Templo de Jerusalém, cumprindo a tradição judaica de consagrar o primogênito a Deus, conforme relata o Evangelho de São Lucas. Durante o momento, o velho Simeão reconheceu Jesus como a “luz para iluminar as nações”, motivo pelo qual essa data também é conhecida como Festa da Luz.

Por isso, um dos pontos centrais da celebração foi a tradicional bênção das velas, símbolo de Cristo como luz do mundo. Os fiéis levaram suas velas para serem abençoadas, gesto que representa a proteção divina e o compromisso de viver na luz de Cristo no dia a dia.

Ao final da missa, ocorreu ainda a bênção da garganta, costume ligado à memória de São Brás, santo conhecido por sua intercessão contra doenças da garganta. Dom Bernardo realizou o rito pedindo saúde e proteção aos presentes, reforçando a fé e a esperança da comunidade.

A celebração reforçou a importância da tradição religiosa em Óbidos, reunindo famílias e devotos em um momento de espiritualidade, reflexão e renovação da fé cristã.

Galeria de Fotos....

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade