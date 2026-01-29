Programa Quilombola garante alimentos frescos e renda para produtores em Óbidos

Nesta terça-feira (3), o Governo Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes), realizou a primeira compra do ano do Programa de Aquisição de Alimentos Quilombola (PAAQ), fortalecendo as ações de segurança alimentar no município e valorizando a produção das comunidades tradicionais.

Um diferencial importante desta primeira edição foi o acompanhamento dos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável, que estiveram presentes durante todo o processo de aquisição dos alimentos. A participação do conselho garante que a compra e a futura distribuição sigam rigorosamente os padrões de qualidade, transparência e responsabilidade social.

Com o PAAQ, alimentos frescos e saudáveis cultivados nas comunidades quilombolas passam a chegar à mesa das famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), contribuindo diretamente para uma alimentação mais nutritiva e equilibrada.

Além de combater a insegurança alimentar, o programa também gera renda para os produtores quilombolas, incentivando a agricultura familiar, preservando saberes tradicionais e movimentando a economia local.

A iniciativa reafirma as políticas públicas que unem inclusão social, desenvolvimento sustentável e o cuidado com quem mais precisa em Óbidos.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8441-programa-quilombola-garante-alimentos-frescos-e-renda-para-produtores-em-obidos#sigProId130a441f7d View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br