Alunos da Rede Municipal de Educação retornam às aulas em Óbidos

Milhares de alunos da Rede Municipal de Educação voltaram às salas de aula na manhã desta quarta-feira (4), marcando o início do ano letivo de 2026 em Óbidos. Ao todo, 66 unidades de ensino retomaram suas atividades, sendo 14 escolas localizadas na área urbana e 52 na zona rural, em comunidades de terra firme.

O retorno foi acompanhado de uma série de ações voltadas para garantir melhores condições de aprendizado. Os estudantes receberam fardamento atualizado, além de merenda escolar e novos kits de alimentação, assegurando mais conforto, nutrição e estímulo para o desenvolvimento educacional ao longo do ano.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor e estruturado, favorecendo uma nova jornada de descobertas, aprendizado e formação cidadã, preparando os alunos para um futuro promissor.

Os profissionais da educação também passaram por momentos de planejamento e organização para receber os estudantes. Ainda em janeiro, os professores foram contemplados com o novo piso salarial nacional, fixado pelo Governo Federal em R$ 5.130,00, medida que valoriza a categoria e contribui para o fortalecimento do ensino público no município.

Com escolas em funcionamento, equipe pedagógica preparada e investimentos em estrutura e valorização profissional, a Rede Municipal inicia 2026 com expectativas positivas para mais um ano de avanços na educação obidense.

www.obidos.net.br  Informação e imagem Ascon/PMO

