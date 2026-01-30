Em operação conjunta com a Polícia Militar, SEMMA de Óbidos apreende embarcação com 300 kg de mapará

Espécie está protegida pelo defeso até 15 de março, quando a pesca e a comercialização são proibidas por lei.

Uma operação foi deflagrada na terça-feira (3) pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos (Sema) de Óbidos, por meio da Divisão de Monitoramento e Fiscalização Ambiental (DIMFISC) com o apoio da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar (29ª CIPM), para apurar denúncias da atuação de uma embarcação pesqueira que estava atuando na pesca predatória do mapará, espécie que está até 15 de março protegida pela Legislação do Defeso instituída pela nº 11.959, de 29 de junho de 2009 que veta a pesca durante a reprodução para garantir a sustentabilidade dos recursos pesqueiros.

A incursão foi realizada na região do Lago Grande, área que abrange os municípios de Santarém, Juruti e Óbidos, onde a embarcação foi localizada com um considerável carregamento de mapará estocado.

O secretário de Meio Ambiente de Óbidos, Diego Ferreira, disse que os responsáveis pela embarcação, além de realizar a pesca, estavam comprando mapará de outros pescadores da região.

“Ao chegarmos à região, nos deparamos de fato com a veracidade da denúncia. Encontramos a embarcação no lago, fizemos todos os registros e a identificação do carregamento e constatamos que de fato a pesca do que estava armazenado era proibida e apreendemos em torno de 300 quilos de mapará. Fizemos o auto de infração e a apreensão do pescado e lançamos a multa conforme determinação da legislação vigente”, disse Diego.

A embarcação foi conduzida para Óbidos, onde os procedimentos administrativos foram realizados. Toda a carga do mapará foi doada para famílias carentes e entidades já cadastradas pela SEMA e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).

Os responsáveis foram multados em R$ 4 mil e o barco foi apreendido até que os responsáveis sanem as restrições impostas pela Sema.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8445-em-operacao-conjunta-com-a-policia-militar-semma-de-obidos-apreende-embarcacao-com-300-kg-de-mapara#sigProId10691d75fc View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Fotos de Odirlei Santos