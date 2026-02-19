ÓBIDOS: Jovens das Comunidades Santíssima Trindade e São Raimundo Nonato recebem o Sacramento do Crisma

As Comunidades Santíssima Trindade e São Raimundo Nonato, no município de Óbidos, viveram um momento especial de fé e renovação espiritual com a celebração do Sacramento do Crisma de 26 jovens e adultos. A cerimônia aconteceu no sábado, dia 21, na Capela da Comunidade Santíssima Trindade, reunindo familiares, catequistas e membros das comunidades.

A celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelo padre Iranilson Araújo, em um clima de oração, alegria e compromisso cristão. O momento marcou o encerramento de uma importante etapa na caminhada de fé dos crismandos, que se prepararam por meio da catequese para receber o sacramento.

Em sua homilia, Dom Bernardo destacou o amor de Deus que se fez homem e caminhou entre nós, ensinando, com palavras e atitudes, o verdadeiro sentido do amor ao próximo. O bispo também explicou o significado do Sacramento do Crisma, ressaltando que ele confirma o Batismo por meio da ação do Espírito Santo, fortalecendo o cristão para viver e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo no dia a dia.

Segundo Dom Bernardo, o crismado é chamado a assumir um papel ativo na Igreja e na sociedade, sendo sinal vivo da fé cristã, não apenas com palavras, mas sobretudo com atitudes concretas de amor, solidariedade e compromisso com o bem comum.

A celebração foi marcada por momentos de emoção, especialmente para os jovens e adultos que, ao receberem a unção do Espírito Santo, reafirmaram publicamente sua fé e seu desejo de seguir os ensinamentos de Cristo. Para as comunidades envolvidas, o momento representa a renovação da esperança e o fortalecimento da vida comunitária, com novos membros assumindo sua missão cristã de forma mais madura e consciente.

GALERIA DE FOTOS....



