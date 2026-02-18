ÓBIDOS: Santa Missa marca posse de Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão na Catedral de Sant’Ana

A Paróquia de Sant’Ana viveu um momento especial de fé e compromisso missionário neste domingo, dia 22 de fevereiro, durante a celebração da Santa Missa com renovação e investidura dos novos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. A cerimônia marcou também a abertura da Campanha da Fraternidade 2026.

A celebração ocorreu às 19h, na Catedral de Sant'Ana, e foi presidida por Dom Bernardo Johannes, reunindo fiéis, familiares e membros das comunidades que compõem a Paróquia.

Na ocasião, 23 novos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão foram oficialmente empossados. Eles passam a integrar o quadro de servidores da Paróquia de Sant’Ana, fortalecendo o trabalho pastoral e o serviço à Igreja nas diversas comunidades.

Os novos ministros irão atuar nas comunidades de Santa Maria, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Sagrado Coração de Jesus e São Pedro, colaborando especialmente na distribuição da Sagrada Comunhão durante as celebrações e no atendimento aos enfermos e pessoas impossibilitadas de participar das missas presencialmente.

A investidura representa não apenas uma função litúrgica, mas um chamado ao compromisso, à dedicação e ao testemunho cristão. Durante a celebração, foi destacada a importância do serviço prestado pelos ministros, que exercem um papel fundamental na vivência e na propagação da fé nas comunidades.

A abertura da Campanha da Fraternidade 2026, realizada no mesmo momento, reforçou o convite à reflexão, à solidariedade e ao engajamento social, em sintonia com a missão da Igreja de promover a fraternidade e o cuidado com os mais necessitados.

A noite foi marcada por emoção e espírito de comunhão, simbolizando um novo tempo de serviço e renovação para a Paróquia de Sant’Ana e para toda a comunidade católica obidense.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8476-obidos-santa-missa-marca-posse-de-ministros-extraordinarios-da-sagrada-comunhao-na-catedral-de-sant-ana#sigProIdfa70f84d6a View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações e fotos Vander N Andrade