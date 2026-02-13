MRN investiu mais de R$ 7 milhões em programa de educação básica em 2025

A Mineração Rio do Norte (MRN) mantém o compromisso com o fortalecimento da educação nos territórios onde atua por meio do Programa de Apoio à Educação Básica (PAEB). Em 2025, o programa recebeu investimento de R$ 7.707.437,05, garantindo acesso ao ensino de qualidade em tempo integral para estudantes do Ensino Fundamental e Médio de comunidades quilombolas dos territórios Boa Vista, Alto Trombetas II, Ajudante e Batata, no Oeste do Pará.

Foram contemplados 103 alunos com bolsas integrais para estudar no Colégio Equipe, localizado na vila de Porto Trombetas, em 2025. O apoio oferecido pelo PAEB inclui material escolar e didático, reforço pedagógico, uniformes, quatro refeições diárias e transporte terrestre e fluvial, assegurando condições adequadas para a permanência e o desenvolvimento educacional dos estudantes.

O programa faz parte do compromisso da MRN com o fortalecimento da educação nos territórios onde atua e está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS4), da Organização das Nações Unidas (ONU), voltado à promoção de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Desde 2020, aproximadamente 680 alunos já foram beneficiados pelo PAEB, que existe desde 1997 e tem contribuído para a transformação de trajetórias educacionais em comunidades quilombolas da região.

Para a gerente-geral de Relacionamento e Responsabilidade Social Corporativa da MRN, Jéssica Naime, a educação é um valor central para a empresa e um instrumento de transformação social. “A educação dá oportunidade para que cada pessoa construa sua própria trajetória e conheça o mundo. O PAEB permite que crianças e jovens das comunidades quilombolas estudem na mesma escola que os filhos dos empregados da Mineração, o que gera uma interação muito rica e o aprendizado sobre respeito e diferenças culturais”, afirmou.

Segundo Jéssica, o suporte oferecido pelo programa vai além do acesso à escola. “No início do ano, os alunos recebem todo o material didático que vão utilizar ao longo do período letivo, o que garante condições para que eles acompanhem as atividades e tenham um bom desempenho. Hoje, vemos ex-alunos atuando na própria MRN, em outras regiões do país e até fora do Brasil, a partir de uma oportunidade que começou aqui”, completou.

O impacto do PAEB é percebido diretamente pelos estudantes. Andrei Marinho, de 17 anos, morador da comunidade Lago do Ajudante, relata que o programa foi decisivo para manter a rotina de estudos e ampliar as perspectivas de futuro. “Antes, a maior dificuldade era o transporte, principalmente na época de chuva, o que atrapalhava para chegar à escola. Hoje, estudar no Colégio Equipe é uma grande oportunidade, com bons professores e estrutura que ajudam a gente a pensar em entrar numa universidade e ter um futuro melhor”, disse.

Para a estudante Larissa dos Santos, de 13 anos, moradora da comunidade Boa Vista, o programa representa apoio direto às famílias. “Nem todos os pais têm condições de comprar material escolar. Antes, minha mãe tinha muita dificuldade para comprar tudo para mim e para minha irmã. Com o programa, a gente recebe kit escolar, uniforme e livros, e isso ajuda muito, tanto para a família quanto para o nosso aprendizado”, contou.

A diretora do Colégio Equipe Porto Trombetas, Suzane Sousa, contou que os resultados do PAEB já aparecem de forma concreta. “O programa tem contribuído fortemente para o desenvolvimento desses alunos. Em 2025, dos oito estudantes que concluíram o terceiro ano do Ensino Médio, cinco foram aprovados diretamente em universidades públicas”, afirmou.

Suzane destaca que o trabalho é contínuo desde os primeiros anos no programa. “Os alunos chegam ao sexto ano e passam a construir perspectivas de futuro, sonhando mais alto e se preparando para o ingresso no ensino superior. A parceria com a MRN é fundamental para garantir uma educação de qualidade e mais equidade, e a entrega dos kits escolares reforça o engajamento dos estudantes ao longo do ano”, completou.

FONTE: Comunicação/MRN