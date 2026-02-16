ÓBIDOS: Prefeitura emite alerta de saúde e amplia atendimento em unidades básicas neste sábado (21)

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), emitiu um alerta de saúde à população diante do aumento significativo de casos de doenças virais e síndromes respiratórias registrados no município e na região. Como medida preventiva e de cuidado com a população, o Governo Municipal vai ampliar o atendimento em unidades básicas de saúde neste sábado, 21 de fevereiro.

De forma excepcional, as Unidades Básicas de Saúde Helena Ferreira Ribeiro, no bairro São Francisco, e Zuraia Conti Galati, no Centro da cidade, vão funcionar no horário das 8h às 12h, oferecendo atendimento a pacientes de todas as idades que apresentem sintomas como febre, tosse, dor de garganta e coriza.

As duas unidades estarão preparadas para atender moradores de todos os bairros de Óbidos, com a oferta de consultas médicas e de enfermagem, além de testagem rápida para Covid-19 e dispensação de medicamentos, conforme a avaliação clínica de cada paciente.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de que a população procure atendimento ao perceber os primeiros sinais de doenças respiratórias, evitando a automedicação e possíveis agravamentos do quadro clínico. Para receber o atendimento, é necessário apresentar CPF e Cartão do SUS.

Além da ampliação do atendimento, a Semsa orienta que a população adote medidas preventivas, como lavar as mãos com frequência ou utilizar álcool em gel, manter os ambientes bem ventilados, evitar aglomerações, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar e, sempre que necessário, utilizar máscara.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde (OuvSus), que também funcionará em horário especial neste sábado, pelo telefone (93) 99198-7527.

