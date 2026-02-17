ÓBIDOS: IFPA promove Colação de Grau dos Cursos Técnicos de Floresta e Informática

O Instituto Federal do Pará – IFPA – Campus Óbidos realizou, nesta sexta-feira, dia 20, a Colação de Grau de 47 jovens concluintes dos Cursos Técnicos em Floresta e em Informática. A solenidade marcou um momento especial na trajetória acadêmica dos formandos, reunindo corpo técnico-administrativo, professores, familiares e convidados.

A mesa de honra foi presidida pela diretora do campus, Celyane Batista, e contou com a presença de Angel Pena Galvão, chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Extensão; da professora Elis Regina, coordenadora do Curso Técnico em Floresta; da professora Luciana Escalante, coordenadora do Curso Técnico em Informática; além de outras autoridades acadêmicas.

O evento aconteceu no auditório do IFPA – Campus Óbidos, em um clima de celebração e reconhecimento pelo esforço e dedicação dos estudantes ao longo do curso. Ao todo, 28 formandos do Curso Técnico em Floresta e 19 formandos do Curso Técnico em Informática receberam a outorga de grau, oficializando a conclusão de uma etapa importante de formação profissional.

Durante a cerimônia, foram destacadas a importância do ensino técnico para o desenvolvimento regional e o papel do IFPA na qualificação de jovens para o mercado de trabalho, especialmente em áreas estratégicas como o manejo florestal e a tecnologia da informação. Os formandos agora estão aptos a ingressar no mundo do trabalho ou a seguir novos caminhos acadêmicos, como a continuidade dos estudos em cursos superiores, tanto no próprio IFPA quanto em outras instituições de ensino superior.

A Colação de Grau reforça o compromisso do IFPA – Campus Óbidos com a educação pública, gratuita e de qualidade, contribuindo para a formação cidadã e profissional da juventude do município de Óbidos e da região oeste do Pará.