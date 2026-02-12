ÓBIDOS: Missa da Quarta-feira de Cinzas na Catedral de Sant’Ana abre o período da Quaresma

Na quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026, a comunidade católica de Óbidos reuniu-se na Catedral de Sant'Ana para a tradicional Missa da Quarta-feira de Cinzas, celebração que marca oficialmente o início da Quaresma, período de 40 dias de preparação espiritual para a Páscoa, a data mais importante do calendário cristão.

A celebração foi presidida por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, e contou com o auxílio dos padres Alberto Santos e Iranilson. Em sua homilia, Dom Bernardo destacou que a Quaresma é um tempo favorável para a conversão do coração, convidando os fiéis à prática da abstinência, da penitência, da oração e do amor ao próximo, como caminho de preparação para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo.

A Quarta-feira de Cinzas simboliza o início da caminhada quaresmal rumo à Páscoa da Ressurreição. Neste mesmo dia, também tem início a Campanha da Fraternidade, que neste ano traz como tema “Fraternidade e moradia”, convidando a Igreja e a sociedade a refletirem sobre a dignidade humana e o direito à habitação.

Um dos momentos mais significativos da celebração foi a imposição das cinzas sobre a cabeça dos fiéis. O gesto, carregado de simbolismo, recorda a fragilidade humana e a necessidade constante de conversão. As cinzas representam penitência, humildade e o compromisso de uma vida nova, lembrando que o ser humano é pó e ao pó retornará, mas é chamado a crer no Evangelho e a viver segundo seus ensinamentos.

Durante a Quaresma, que se estende até a Quinta-feira da Semana Santa, muitos católicos adotam práticas como o jejum e a abstinência de carne vermelha, especialmente às sextas-feiras, em sinal de reflexão, sacrifício e preparação espiritual. Esse período remete aos 40 dias em que Jesus Cristo jejuou no deserto antes de iniciar sua missão pública.

Com sua imponente arquitetura e profundo significado histórico e religioso, a Catedral de Sant’Ana permanece como um importante espaço de fé, oração e comunhão, reunindo fiéis de Óbidos e de comunidades vizinhas nos principais momentos do calendário litúrgico católico.

GALERIA DE FOTOS....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade