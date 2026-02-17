Paysandu e Remo farão a final do Campeonato Paraense 2026

Os rivais, Paysandu e Remo, confirmaram o favoritismo neste domingo (22), superaram Castanhal e Cametá e agora decidem o título estadual em dois grandes clássicos na capital.

A capital paraense vai parar! Após as partidas de volta das semifinais realizadas neste domingo, o veredito saiu: teremos Re-Pa na grande final do Campeonato Paraense 2026. O Paysandu garantiu sua vaga ao vencer o Castanhal, enquanto o Remo carimbou o passaporte para a decisão ao superar o Cametá em um jogo eletrizante.

Papão mantém a vantagem e avança

No Estádio da Curuzu, o Paysandu enfrentou o Castanhal e conseguiu vencer por 1 a 0, com gol de Ítalo no final do primeiro tempo. Com um sistema defensivo sólido e o apoio em massa da Fiel, o Papão garantiu a classificação sem grandes sustos, confirmando a busca pelo título do Parazão 2026.

Leão ruge forte no interior

Já o Remo teve uma missão mais difícil contra o Cametá. Jogando fora de casa, o Leão Azul enfrentou o caldeirão do Parque do Bacurau. Em uma partida marcada pela forte marcação e pelo gramado pesado, o time azulino começou perdendo por 2 a 0. Na segunda etapa, foi para cima do adversário, mostrou eficiência ofensiva e garantiu a virada por 3 a 2, com gols de Carlinhos, João Pedro e Patrick de Paula, selando a vaga na finalíssima.

O que vem por aí

De acordo com a Federação Paraense de Futebol (FPF), Remo e Paysandu vão se enfrentar nos próximos dois domingos: o primeiro jogo no dia 1º de março e a partida de volta no dia 8 de março. Ambas serão realizadas no Estádio Mangueirão, em Belém.

O que já se sabe é que o Pará viverá duas semanas de pura rivalidade, com promessa de estádios lotados e muita emoção.

