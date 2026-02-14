Menu

Ufra realiza Processo Seletivo para professor substituto em diversas áreas de conhecimento

De 23 de fevereiro a 6 de março de 2026, a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) estará com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professores substitutos em diversas áreas do conhecimento. Ao todo, são 19 vagas ofertadas para os campi Belém, Capanema, Parauapebas, Paragominas, Tomé-Açu e Capitão Poço.

As oportunidades são destinadas às áreas de Educação, Contabilidade, Engenharia, Genética, Botânica, Letras, Nutrição Animal, entre outras. A remuneração varia de acordo com a titulação do candidato e a carga horária (20h ou 40h), podendo chegar a R$ 8.058,29.

Os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente via SIGRH da Ufra, no período de 23 de fevereiro a 06 de março de 2026. E para solicitar a isenção da taxa, os interessados devem fazer entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2026. 

As provas estão previstas para ocorrer entre os dias 13 e 15 de abril de 2026.

Confira aqui o Edital nº 06/2026 - Processo Seletivo para Professor Substituto e veja todas as informações do certame.

Para mais informações, acesse a página do Processo Seletivo para Professor Substituto ou envie um e-mail para o endereço Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Fonte: Progep/Ufra

 

