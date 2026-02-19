Óbidos recebe premiação por ações de fortalecimento no cadastro da Tarifa Social

A premiação é resultado da cooperação técnica entre a Equatorial Pará e a Prefeitura de Óbidos, em um esforço contínuo para identificar famílias elegíveis e ampliar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, às 10h, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I), localizado na avenida Washington Luiz, nº 477, bairro Santa Teresinha, será realizada a entrega da premiação referente às ações de fortalecimento e ampliação do número de beneficiários do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), benefício do Governo Federal que concede descontos de até 100% na conta de energia para famílias de baixa renda que utilizam de até 80kwh por mês.

A iniciativa reconhece o trabalho conjunto desenvolvido entre a distribuidora e a gestão municipal para ampliar o acesso ao benefício, promovendo inclusão social e a redução dos custos com energia elétrica para a população mais vulnerável.

Como parte da premiação, serão entregues duas impressoras multifuncionais e quatro cadeiras fixas para escritório, equipamentos que contribuem para melhorar a estrutura de atendimento, além de incentivar a educação e a inclusão digital.

FONTE: Comunicação/PMO