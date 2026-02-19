Óbidos conquista Selo Ouro na Alfabetização pelo segundo ano consecutivo

O município de Óbidos alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro, reconhecimento máximo do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). A premiação destaca os municípios que apresentam resultados expressivos na garantia do direito à alfabetização das crianças na idade adequada.

Na Região Oeste do Pará, composta por 13 municípios, apenas Óbidos e Almeirim obtiveram o Selo Ouro. Em todo o Estado do Pará, somente 40 municípios atingiram esse patamar, o que evidencia a relevância da conquista obidense no cenário educacional estadual.

O reconhecimento é resultado direto dos esforços e das iniciativas exitosas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, voltadas à formulação e implementação de políticas públicas, programas e estratégias pedagógicas que assegurem uma alfabetização de qualidade às crianças da rede municipal de ensino.

Entre as metas avaliadas pelo MEC está a Fluência Leitora, que mede a capacidade do aluno de ler com precisão, velocidade e entonação adequadas. Nesse indicador, Óbidos apresentou um avanço significativo: saiu da 72ª para a 16ª colocação no ranking estadual, alcançando a meta de 74% dos alunos alfabetizados nesse quesito.

A conquista do Selo Ouro reforça a melhoria contínua da educação básica e com o futuro das crianças. Mais do que um reconhecimento institucional, o resultado simboliza o impacto positivo que uma alfabetização sólida exerce no desenvolvimento escolar e social dos estudantes.

A gestão municipal destacou que o mérito é coletivo e parabenizou professores, gestores escolares, técnicos da educação, estudantes e famílias, que, juntos, contribuíram para mais esse avanço histórico na educação de Óbidos.

