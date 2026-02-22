Desembargador José Edílsimo Eliziário lança livro sobre a história da Justiça do Trabalho na Amazônia

A cidade de Belém foi palco, nesta quinta-feira (26), de um importante evento literário e jurídico: o lançamento do livro “A Justiça do Trabalho na Amazônia: chegada, crescimento e sua atuação no itinerante”, de autoria do desembargador aposentado Dr. José Edílsimo Eliziário Bentes.

A obra foi apresentada no Espaço Cultural da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT/PA-AP), reunindo amigos, colegas de magistratura, autoridades e admiradores do autor. A sessão de autógrafos foi bastante concorrida e lotou o espaço, confirmando o prestígio do obidense no meio jurídico e acadêmico.

O livro resgata e sistematiza a trajetória da Justiça do Trabalho na Amazônia Paraense, cuja história, até então, encontrava-se registrada de forma fragmentada e com circulação restrita. A publicação amplia e aprofunda uma pesquisa iniciada a partir de um convite feito a magistrados de todo o país para registrarem, em textos breves, a evolução da Justiça do Trabalho em suas respectivas regiões.

Na Oitava Região, o desembargador sintetizou o processo de instalação e consolidação dessa Justiça especializada, texto que integrou inicialmente uma obra coletiva destinada apenas a tribunais e magistrados. Diante da limitação de acesso, o autor decidiu expandir o estudo, transformando-o em um livro mais abrangente e acessível ao público.

A nova obra preserva a memória institucional e destaca o papel da Justiça do Trabalho no desenvolvimento social e jurídico do Pará e da Região Norte, evidenciando sua contribuição para a consolidação dos direitos trabalhistas e para o fortalecimento da cidadania.

O autor

Natural de Óbidos, no oeste do Pará, José Edílsimo Eliziário Bentes é desembargador aposentado do TRT da 8ª Região, onde exerceu a presidência no biênio 2006/2008. Doutor em Direito do Trabalho, é professor da disciplina na Universidade Federal do Pará (UFPA) e já integrou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Reconhecido por seu profundo conhecimento sobre os hábitos e costumes dos ribeirinhos do Baixo Amazonas — frequentemente retratados em seus discursos —, o magistrado também é membro efetivo da Academia Paraense de Letras Jurídicas e do Instituto dos Advogados do Pará, além de membro fundador da Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO).

Com a publicação, o autor reafirma seu compromisso com a preservação da memória jurídica da região e oferece uma contribuição relevante para pesquisadores, operadores do Direito e para toda a sociedade interessada na história institucional da Amazônia.



https://www.obidos.net.br/index.php/cultura/literatura/8484-desembargador-jose-edilsimo-eliziario-lanca-livro-sobre-a-historia-da-justica-do-trabalho-na-amazonia#sigProIdd11c46e74c View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br