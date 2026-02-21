ÓBIDOS: Programa de Aquisição de Alimentos garante entrega de mais de uma tonelada de produtos da agricultura familiar

O Governo Municipal realizou, na terça-feira (24), a entrega de mais de uma tonelada de alimentos adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo a compra de alimentos da agricultura familiar, para destiná-los a pessoas em insegurança alimentar e rede socioassistencial.

A ação, em Óbidos, é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, reforça o compromisso com a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade e com o fortalecimento da agricultura familiar no município.

Neste novo ciclo de compras, foram adquiridos produtos frescos e regionais, como manga, banana, mamão, tucumã, careru, espinafre, pupunha, jambú, além de tapioca e farinha. Os alimentos compõem uma cesta diversificada e nutritiva, destinada a atender famílias que mais precisam, garantindo acesso a uma alimentação saudável e de qualidade.

Os produtos foram fornecidos por agricultores familiares das comunidades Peruana, Silêncio e Arapucu. Durante todo o processo, os produtores receberam acompanhamento técnico da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab), desde a fase de habilitação até a adequação da produção, incluindo a emissão do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), documento essencial para a participação no programa.

O investimento realizado nesta etapa foi de quase R$ 9 mil, valor que contribui diretamente para a geração de renda no campo e para a valorização do trabalho dos agricultores locais. Além de assegurar a compra da produção, o PAA estimula a organização produtiva, promove o desenvolvimento sustentável e fortalece a economia das comunidades rurais.

Com iniciativas como essa, o Governo Municipal reafirma seu papel na promoção de políticas públicas que unem inclusão social, apoio à agricultura familiar e combate à insegurança alimentar, garantindo que alimentos saudáveis cheguem à mesa de quem mais precisa.

