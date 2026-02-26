UFOPA realiza Aula Magna e Mesa Redonda para marcar início do curso de Direito em Óbidos

O Campus Óbidos da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realiza, nesta quinta-feira, 5 de março de 2026, a Aula Magna que marca oficialmente o início das atividades acadêmicas do novo curso de Bacharelado em Direito. O evento acontece às 19h30, no Miniauditório do Campus Óbidos, e é aberto à comunidade obidense.

Com o tema “Direitos Humanos e Diversidade na Amazônia: a inclusão e a igualdade como pilares da justiça”, a Aula Magna será ministrada pela professora doutora Maria Marlene Escher Furtado. A programação segue com uma Mesa Redonda intitulada “Advocacia na Amazônia: profissão que vai além da busca pelos direitos”, reunindo representantes da área jurídica e autoridades locais.

A mesa contará com a participação do advogado Aucimário Ribeiro dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Óbidos (PA); da advogada Clara Isabele Rodrigues da Silva, vereadora da Câmara Municipal de Óbidos (PA); e do advogado Jeifison Franco de Aquino, delegado regional da Caixa de Assistência dos Advogados da Subseção Óbidos (PA). A mediação será conduzida por Rômulo Viana, técnico em Assuntos Educacionais.

De acordo com a Ufopa, a criação do curso de Direito representa um marco histórico para a educação superior pública em Óbidos, ampliando o acesso à formação jurídica de qualidade na região e fortalecendo o debate sobre justiça, cidadania e direitos humanos na Amazônia.

A instituição reforça o convite à população: “Esse curso foi feito para você. Então, venha se fazer presente neste momento histórico para a Educação Superior pública em Óbidos”.

A expectativa é de que estudantes, profissionais da área e membros da sociedade civil participem do evento, que simboliza um novo capítulo para o ensino superior no município.

Serviços:

Aula Magna e Mesa Redonda do Curso de Direito UFOPA-Obidos

Data: 05/03/2026

Horário: 19h30

Local: Miniauditório do Campus Óbidos

Fonte: Imagem e informações: Ufopa