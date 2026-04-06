MEC lança plataformas gratuitas de livros digitais e ensino de idiomas para todo o país

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o lançamento de duas novas ferramentas digitais gratuitas voltadas à ampliação do acesso à educação no Brasil: o MEC Livros e o MEC Idiomas. As plataformas já estão disponíveis, ou em fase de disponibilização, para milhões de brasileiros, com foco especial em estudantes da rede pública e professores de idiomas não especializados.

O aplicativo MEC Livros já pode ser baixado nas principais lojas virtuais, enquanto o MEC Idiomas deverá ser liberado em breve. Juntas, as iniciativas integram uma estratégia do governo federal para democratizar o acesso ao conhecimento por meio da tecnologia.

Durante o anúncio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância das plataformas como instrumentos de inclusão educacional. Segundo ele, a proposta é garantir que qualquer cidadão tenha acesso gratuito a livros e cursos de idiomas, bastando dedicação e interesse para aproveitar as oportunidades oferecidas.

O MEC Livros reúne um acervo robusto de quase 8 mil obras literárias nacionais e internacionais. Entre os títulos disponíveis estão clássicos consagrados, best-sellers contemporâneos e obras premiadas, incluindo autores renomados como Clarice Lispector, Ariano Suassuna, José Saramago e Gabriel García Márquez. O catálogo também contempla sucessos editoriais como “Harry Potter”, “Jogos Vorazes”, “O Hobbit” e “Eu Sou Malala”.

A plataforma funciona como uma biblioteca digital, com sistema de empréstimos e acesso a conteúdos em domínio público, além de materiais obtidos por meio de parcerias institucionais. O aplicativo oferece recursos modernos, como personalização de leitura, notificações automáticas, gamificação e ferramentas de acessibilidade, incluindo suporte para leitores de tela e ajustes para pessoas com dislexia. Outro destaque é a presença de um assistente com inteligência artificial para auxiliar na navegação e sugerir leituras.

Já o MEC Idiomas é uma ferramenta de aprendizagem autoinstrucional que oferece, inicialmente, cursos de inglês e espanhol, com cerca de 800 aulas distribuídas em seis níveis, do básico ao avançado. A plataforma inclui trilhas de aprendizagem, testes de proficiência, exercícios práticos e recursos interativos, como agentes de inteligência artificial para conversação e esclarecimento de dúvidas.

O sistema também integra o programa Idiomas sem Fronteiras, ampliando a política nacional de ensino bilíngue. A iniciativa prevê investimentos anuais de R$ 1,68 milhão e deve beneficiar cerca de 16 mil alunos por semestre, contribuindo para o avanço da proficiência linguística e da produção acadêmica no país.

Com essas ferramentas, o MEC reforça seu compromisso com a inclusão digital e educacional, ampliando oportunidades de aprendizagem para a população brasileira.

FONTE: MEC