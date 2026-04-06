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Representantes culturais iniciam semana do fórum setorial em cultura obidense

Representantes culturais iniciam semana do fórum setorial em cultura obidense

Ao todo, serão realizadas quatro audiências públicas com diferentes segmentos culturais para ampliar os debates sobre planejamento e efetivação do conselho municipal.

A cultura obidense e suas mais variadas manifestações e organizações estão, desde a segunda-feira (6), passando por uma ampla consulta por meio dos chamados fóruns setoriais que, de forma individual, vão acolher demandas dos segmentos para o debate e a proposição de políticas públicas culturais.

Denominado “Cultura Viva em Ação”, o projeto realizado pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Semcut), realizou no auditório da Casa de Cultura, na noite de segunda-feira, a primeira escuta ao segmento dança que engloba os blocos carnavalescos, grupos folclóricos e o artesanato.

O “Cultura Viva em Ação” foi criado para fortalecer o segmento cultural obidense como um todo, articulando modelos de desenvolvimento que respeitem as particularidades de cada setor.

O secretário de Cultura e Turismo de Óbidos, Luiz Carlos Queiroz, explicou a importância do projeto, que será o instrumento de escolha dos representantes de cada grupo organizado ou dos demais fazedores de cultura para compor o Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos.

“Esse é um instrumento de participação popular muito importante na condução dos investimentos na cultura, na destinação dos recursos oriundos das leis como a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo e para o desenvolvimento como um todo das políticas públicas de Óbidos. Tudo isso só foi possível pelo árduo trabalho coordenado pelo prefeito Jaime Silva para criarmos o Fundo Municipal de Cultura de Óbidos, que assegura os investimentos anuais nos mais variados segmentos que temos aqui em Óbidos relacionados à cultura. Estamos de fato vivendo um momento histórico”, destacou Luiz.

O prefeito Jaime Silva também destacou a importância do recém-criado Fundo Municipal de Cultura de Óbidos como ferramenta crucial para desenvolver o setor.

“A Secretaria de Cultura de Óbidos está estruturada hoje para receber convênios, pra fazer tratativas de captação de recursos com a implantação do fundo municipal que nunca existiu. Nosso trabalho para a cultura é exatamente visando a participação das organizações, das demais pessoas que atuam de forma individual, para que a gente discuta o planejamento com quem de fato faz cultura, para que juntos nós possamos desenvolver essa área tão importante para Óbidos, já que a cultura é muito ligada à nossa identidade. Tenho a certeza de que esse projeto vai deixar um legado importante para esse setor”, disse o prefeito de Óbidos.

Escuta individual

Os fóruns vão reunir de 6 a 9 de abril artistas, produtores culturais, gestores, pesquisadores, além de representantes de setores específicos, como patrimônio, culturas populares, audiovisual, música, teatro, artes visuais e demais cidadãos interessados nas diferentes manifestações culturais.

O produtor cultural Sávio Ricart, que tem longa experiência no setor de dança, ressaltou que a iniciativa da Semcult é um marco para o setor.

“Organizar os fazedores de cultura no momento em que nós vivemos é importante pra que se possa receber esses recursos de uma forma organizada e justa. Parabéns à Secretaria de Cultura pela organização. Essa iniciativa é muito válida”, ressaltou Sávio.

Já Elisson Pimentel lembrou que essa nova realidade, a partir da criação do fundo e a efetivação do conselho, também vai exigir mais atenção dos grupos para se regularizarem.

“Esse movimento também é um estímulo para que os grupos folclóricos passem também a se organizar para estar aptos a receber os recursos previstos para o incentivo, trabalhando de uma forma adequada para que a gente consiga fazer um grande espetáculo”, disse.

PNAB 2026

Na oportunidade, também foram esclarecidos pontos importantes acerca do novo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), que deve investir em 2026 mais de R$ 380 como forma de fomento ao setor.

O edital será publicado ainda no mês de abril. No próximo dia 17, a Semcut vai ofertar uma oficina aos fazedores de cultura para aprimorar os conhecimentos na elaboração de projetos, captação de recursos da PNAB e prestação de contas.

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Agenda

07/04 – (terça-feira)

Fórum setorial de Artes Plásticas e Música

18h – Credenciamento

19h – Abertura oficial

20h – Eleição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos

21h – Homologação e apresentação dos novos conselheiros dos respectivos fóruns.

08/04 – (quarta-feira)

Fórum setorial de Teatro e Religiosidade

18h – Credenciamento

19h – Abertura oficial

20h – Eleição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos

21h – Homologação e apresentação dos novos conselheiros dos respectivos fóruns.

09/04 – (quinta-feira)

Fórum setorial de Gastronomia, Literatura e Audiovisual.

18h – Credenciamento

19h – Abertura oficial

20h – Eleição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos

21h – Homologação e apresentação dos novos conselheiros dos respectivos fóruns.

FONTE: Comunicação/PMO Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos

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