Representantes culturais iniciam semana do fórum setorial em cultura obidense

Ao todo, serão realizadas quatro audiências públicas com diferentes segmentos culturais para ampliar os debates sobre planejamento e efetivação do conselho municipal.

A cultura obidense e suas mais variadas manifestações e organizações estão, desde a segunda-feira (6), passando por uma ampla consulta por meio dos chamados fóruns setoriais que, de forma individual, vão acolher demandas dos segmentos para o debate e a proposição de políticas públicas culturais.

Denominado “Cultura Viva em Ação”, o projeto realizado pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Semcut), realizou no auditório da Casa de Cultura, na noite de segunda-feira, a primeira escuta ao segmento dança que engloba os blocos carnavalescos, grupos folclóricos e o artesanato.

O “Cultura Viva em Ação” foi criado para fortalecer o segmento cultural obidense como um todo, articulando modelos de desenvolvimento que respeitem as particularidades de cada setor.

O secretário de Cultura e Turismo de Óbidos, Luiz Carlos Queiroz, explicou a importância do projeto, que será o instrumento de escolha dos representantes de cada grupo organizado ou dos demais fazedores de cultura para compor o Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos.

“Esse é um instrumento de participação popular muito importante na condução dos investimentos na cultura, na destinação dos recursos oriundos das leis como a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo e para o desenvolvimento como um todo das políticas públicas de Óbidos. Tudo isso só foi possível pelo árduo trabalho coordenado pelo prefeito Jaime Silva para criarmos o Fundo Municipal de Cultura de Óbidos, que assegura os investimentos anuais nos mais variados segmentos que temos aqui em Óbidos relacionados à cultura. Estamos de fato vivendo um momento histórico”, destacou Luiz.

O prefeito Jaime Silva também destacou a importância do recém-criado Fundo Municipal de Cultura de Óbidos como ferramenta crucial para desenvolver o setor.

“A Secretaria de Cultura de Óbidos está estruturada hoje para receber convênios, pra fazer tratativas de captação de recursos com a implantação do fundo municipal que nunca existiu. Nosso trabalho para a cultura é exatamente visando a participação das organizações, das demais pessoas que atuam de forma individual, para que a gente discuta o planejamento com quem de fato faz cultura, para que juntos nós possamos desenvolver essa área tão importante para Óbidos, já que a cultura é muito ligada à nossa identidade. Tenho a certeza de que esse projeto vai deixar um legado importante para esse setor”, disse o prefeito de Óbidos.

Escuta individual

Os fóruns vão reunir de 6 a 9 de abril artistas, produtores culturais, gestores, pesquisadores, além de representantes de setores específicos, como patrimônio, culturas populares, audiovisual, música, teatro, artes visuais e demais cidadãos interessados nas diferentes manifestações culturais.

O produtor cultural Sávio Ricart, que tem longa experiência no setor de dança, ressaltou que a iniciativa da Semcult é um marco para o setor.

“Organizar os fazedores de cultura no momento em que nós vivemos é importante pra que se possa receber esses recursos de uma forma organizada e justa. Parabéns à Secretaria de Cultura pela organização. Essa iniciativa é muito válida”, ressaltou Sávio.

Já Elisson Pimentel lembrou que essa nova realidade, a partir da criação do fundo e a efetivação do conselho, também vai exigir mais atenção dos grupos para se regularizarem.

“Esse movimento também é um estímulo para que os grupos folclóricos passem também a se organizar para estar aptos a receber os recursos previstos para o incentivo, trabalhando de uma forma adequada para que a gente consiga fazer um grande espetáculo”, disse.

PNAB 2026

Na oportunidade, também foram esclarecidos pontos importantes acerca do novo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), que deve investir em 2026 mais de R$ 380 como forma de fomento ao setor.

O edital será publicado ainda no mês de abril. No próximo dia 17, a Semcut vai ofertar uma oficina aos fazedores de cultura para aprimorar os conhecimentos na elaboração de projetos, captação de recursos da PNAB e prestação de contas.

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Agenda

07/04 – (terça-feira)

Fórum setorial de Artes Plásticas e Música

18h – Credenciamento

19h – Abertura oficial

20h – Eleição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos

21h – Homologação e apresentação dos novos conselheiros dos respectivos fóruns.

08/04 – (quarta-feira)

Fórum setorial de Teatro e Religiosidade

18h – Credenciamento

19h – Abertura oficial

20h – Eleição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos

21h – Homologação e apresentação dos novos conselheiros dos respectivos fóruns.

09/04 – (quinta-feira)

Fórum setorial de Gastronomia, Literatura e Audiovisual.

18h – Credenciamento

19h – Abertura oficial

20h – Eleição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos

21h – Homologação e apresentação dos novos conselheiros dos respectivos fóruns.

FONTE: Comunicação/PMO Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos