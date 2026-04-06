Ufopa empossa 42 professores e reforça seu quadro docente 

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realizou, nesta terça-feira, 7 de abril de 2026, às 14h, a cerimônia de posse coletiva de 42 novos docentes aprovados no último concurso público da instituição.

A solenidade presidida pela Reitora, Prof. Dra. Aldenize Xavier, ocorreu no Auditório do Núcleo de Salas Especiais, na Unidade Tapajós da Ufopa Santarém.

Os 42 docentes empossados passam a integrar o quadro efetivo da Universidade, representando um importante reforço às atividades acadêmicas.

Para a reitora Aldenize Xavier “...a chegada dos novos professores contribui para o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão na Ufopa, além de apoiar a consolidação e a expansão de cursos ofertados, ampliando sua atuação na formação de profissionais na região amazônica”, disse a reitora ao lembrar que momentos de posse com número significativo de servidores” só tivemos em 2010, com a implantação da universidade, quando os concursos começavam a acontecer. Passados quase 17 anos, agora inicia uma nova fase de contratações, que renova a força de trabalho e projeta novos avanços à Ufopa”.

A vice-reitora, Solange Ximenes, assegurou que “a Ufopa passa por uma nova etapa em que está buscando praticamente dobrar o quadro de servidores, ampliando sua capacidade de atuação e fortalecendo a qualidade de suas atividades”.

FONTE: Comunicação/UFOPA