TRE do Pará fará mutirão de atendimento no próximo sábado (11) e domingo (12)

O objetivo é ampliar o acesso da população para quem não consegue comparecer aos cartórios durante a semana e garantir que mais pessoas consigam regularizar pendências dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

A menos de um mês para o fechamento do Cadastro Eleitoral, no dia 06/05, quando a oferta de serviços eleitorais será suspensa e só retornará em novembro, após as eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) promove mais um mutirão de atendimento. Dessa vez, os cartórios eleitorais e os postos de atendimento de todo estado ficarão abertos para receber os eleitores no próximo sábado (11/04) e domingo (12/04), das 8h às 14h. Não precisa fazer agendamento.

O objetivo é ampliar o acesso da população para quem não consegue comparecer aos cartórios durante a semana e garantir que mais pessoas consigam regularizar pendências dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Durante os mutirões, os eleitores poderão solicitar todos os serviços, como emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, atualização ou regularização do cadastro eleitoral e coleta de dados biométricos.

Para tirar o primeiro título, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e comprovante de quitação com o serviço militar, no caso de homens que completam 19 anos neste ano. Já para transferência de domicílio eleitoral, é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante recente de residência. Nos casos de revisão de dados cadastrais, a eleitora ou o eleitor deve apresentar documento oficial com foto.

O TRE do Pará iniciou os mutirões nos dias 21 e 22 de março. No próximo final de semana, dará continuidade a essa ação visando facilitar o atendimento e garantir que todos os eleitores tenham a oportunidade de regularizar sua situação eleitoral com tranquilidade e dentro do prazo.

Vale lembrar que o TRE do Pará promoverá novamente mutirão no feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalhador, e nos dias 2 e 3 de maio, das 8h às 14h.

FONTE: TER/PA