Evento em Óbidos reforça voluntariado feminino e destaca a importância do autocuidado

Óbidos (PA) – Com o objetivo de valorizar mulheres que dedicam parte do seu tempo ao próximo, o projeto Mulheres e Crianças da Amazônia promoveu, nesta semana, o encontro “Cuidar de Quem Cuida: Fortalecendo mulheres que transformam Vidas”. A iniciativa reuniu voluntárias da equipe técnica do projeto no município de Óbidos, no oeste do Pará, e também serviu para acolher novas integrantes.

Realizado dentro das ações voltadas à emancipação feminina e ao fortalecimento comunitário, o evento teve como foco principal conscientizar as participantes sobre a necessidade do autocuidado e do bem-estar feminino. Durante a programação, foram desenvolvidas atividades que destacaram a importância de cuidar de si mesma como condição essencial para oferecer um cuidado mais qualificado e sensível ao outro.

Além de fortalecer os laços entre as voluntárias que já atuam no projeto, o encontro promoveu um espaço de acolhimento, troca de experiências e informação. A ação reforça o compromisso da iniciativa em apoiar não apenas as comunidades atendidas, mas também o desenvolvimento pessoal das mulheres envolvidas, reconhecendo nelas protagonistas de transformação social.

De acordo com a organização, fortalecer mulheres é fortalecer vidas e comunidades inteiras. O evento reafirmou, assim, o papel do voluntariado feminino como força motriz para mudanças sustentáveis no município de Óbidos.

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