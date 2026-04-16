Bases fluviais reforçam segurança nos rios do Pará e registram apreensão de mais de 6,7 toneladas de drogas

Desde 2022, o Governo do Pará vem ampliando a presença do Estado nas águas da região com a implantação de bases fluviais coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Atualmente, três unidades estão em pleno funcionamento: a Base Antônio Lemos, em Breves (entregue em 2022); a Base Candiru, em Óbidos (2024); e a Base Baixo Tocantins, em Abaetetuba (março de 2026).
As bases atuam de forma integrada, com equipes especializadas que realizam abordagens, fiscalizações e patrulhamento contínuo nas principais rotas fluviais do estado. A estratégia visa fortalecer o combate ao tráfico de drogas, ao porte ilegal de armas e aos crimes ambientais, além de garantir mais proteção às populações ribeirinhas.
Resultados expressivos
Desde a implantação das estruturas, os números comprovam a efetividade da iniciativa. Foram apreendidos:
- 6.731,21 kg de drogas
- 42.492 kg de pescado irregular
- 78 armas de fogo
Os dados evidenciam o impacto direto da estratégia na repressão a atividades criminosas e na proteção dos recursos naturais da região.
Destaques do primeiro trimestre de 2026
Somente entre janeiro e março deste ano, as ações das equipes resultaram em:
- 163,6 kg de entorpecentes apreendidos
- 6.572 kg de pescado irregular retirado de circulação
- 31.318 pessoas abordadas
- 479 embarcações fiscalizadas
No período, também foram realizadas seis operações, com nove prisões efetuadas e a apreensão de 147 animais silvestres, reforçando o combate aos crimes ambientais e a proteção da fauna na região.
Importância estratégica
A atuação das bases fluviais é considerada essencial diante da extensa malha hidrográfica do Pará, frequentemente utilizada como rota para o transporte de ilícitos. Com presença permanente e operações integradas, o Estado amplia sua capacidade de resposta e fiscalização, contribuindo para a redução da criminalidade nas áreas ribeirinhas.
Ao destacar os resultados, o titular da Segup Ed-Lin Anselmo reforçou o compromisso com a segurança pública:
“Estamos ampliando nossa presença nos rios, investindo em inteligência e integração entre os órgãos. Esse trabalho contínuo tem garantido resultados concretos e mais segurança para quem vive e circula pelas regiões ribeirinhas.”
Com investimentos contínuos e planejamento estratégico, o Pará consolida um modelo de segurança pública adaptado à sua realidade amazônica, protegendo pessoas, patrimônio e o meio ambiente.
Bases Fluviais....
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www.obidos.net.br - Informações e Fotos Agência Pará