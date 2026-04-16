Bases fluviais reforçam segurança nos rios do Pará e registram apreensão de mais de 6,7 toneladas de drogas

Desde 2022, o Governo do Pará vem ampliando a presença do Estado nas águas da região com a implantação de bases fluviais coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Atualmente, três unidades estão em pleno funcionamento: a Base Antônio Lemos, em Breves (entregue em 2022); a Base Candiru, em Óbidos (2024); e a Base Baixo Tocantins, em Abaetetuba (março de 2026).

As bases atuam de forma integrada, com equipes especializadas que realizam abordagens, fiscalizações e patrulhamento contínuo nas principais rotas fluviais do estado. A estratégia visa fortalecer o combate ao tráfico de drogas, ao porte ilegal de armas e aos crimes ambientais, além de garantir mais proteção às populações ribeirinhas.

Resultados expressivos

Desde a implantação das estruturas, os números comprovam a efetividade da iniciativa. Foram apreendidos:

6.731,21 kg de drogas

42.492 kg de pescado irregular

78 armas de fogo

Os dados evidenciam o impacto direto da estratégia na repressão a atividades criminosas e na proteção dos recursos naturais da região.

Destaques do primeiro trimestre de 2026

Somente entre janeiro e março deste ano, as ações das equipes resultaram em:

163,6 kg de entorpecentes apreendidos

de entorpecentes apreendidos 6.572 kg de pescado irregular retirado de circulação

de pescado irregular retirado de circulação 31.318 pessoas abordadas

abordadas 479 embarcações fiscalizadas

No período, também foram realizadas seis operações, com nove prisões efetuadas e a apreensão de 147 animais silvestres, reforçando o combate aos crimes ambientais e a proteção da fauna na região.

Importância estratégica

A atuação das bases fluviais é considerada essencial diante da extensa malha hidrográfica do Pará, frequentemente utilizada como rota para o transporte de ilícitos. Com presença permanente e operações integradas, o Estado amplia sua capacidade de resposta e fiscalização, contribuindo para a redução da criminalidade nas áreas ribeirinhas.

Ao destacar os resultados, o titular da Segup Ed-Lin Anselmo reforçou o compromisso com a segurança pública:

“Estamos ampliando nossa presença nos rios, investindo em inteligência e integração entre os órgãos. Esse trabalho contínuo tem garantido resultados concretos e mais segurança para quem vive e circula pelas regiões ribeirinhas.”

Com investimentos contínuos e planejamento estratégico, o Pará consolida um modelo de segurança pública adaptado à sua realidade amazônica, protegendo pessoas, patrimônio e o meio ambiente.

Bases Fluviais....



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