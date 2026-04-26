Sant’Ana Peregrina é recebida em Belém com Missa de Acolhimento

A imagem peregrina de Sant’Ana foi recebida com fé e devoção na cidade de Belém, nesta terça-feira (28), durante uma Missa de Acolhimento realizada na Igreja de Sant’Ana. O momento reuniu obidenses residentes na capital paraense e diversos devotos da padroeira, marcando o início da peregrinação na cidade.

A celebração teve início às 12h, organizada pela Coordenação da Peregrinação e celebrada pelo Cônego Antônio Beltrão. A igreja ficou repleta de fiéis devotos de Sant´Ana, que participaram do momento de oração e acolhida, demonstrando a forte ligação religiosa e cultural com Sant’Ana, padroeira do município de Óbidos.

Com a chegada da imagem, os devotos terão agora a oportunidade de receber Sant’Ana Peregrina em suas residências. De acordo com a organização, as visitas começam nesta quarta-feira (29), levando momentos de fé, oração e confraternização às famílias.

A passagem por Belém representa a etapa inicial da peregrinação que antecede a tradicional Festividade de Sant’Ana, uma das mais importantes manifestações religiosas do oeste paraense. O evento acontecerá de 12 a 26 de julho, em Óbidos, e deve atrair milhares de fiéis vindos de diversas regiões.

Festividade em Óbidos

A programação da festividade, que acontecerá de 12 a 26 de julho, inclui uma série de atividades religiosas e culturais que mobilizam toda a cidade. Entre os principais destaques estão o tradicional Círio Fluvial — que neste ano sairá da comunidade de São José no dia 12—, além das novenas, romarias, celebrações e a grande procissão do dia 26 de julho, data dedicada à padroeira.

Para os devotos, a Missa de Acolhimento em Belém não representa apenas o início de um percurso religioso, mas também um momento de renovação da fé e fortalecimento dos laços comunitários. A expectativa cresce entre os fiéis que se preparam para vivenciar mais uma edição da festividade, reafirmando uma tradição centenária marcada pela devoção a Sant’Ana.

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