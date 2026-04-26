Pascom da Diocese de Óbidos-PA promove formação de representantes de nove paróquias

A formação destacou a importância da missão de comunicar com responsabilidade, fé e humanidade, em encontro presencial que reuniu representantes de 9 paróquias e de 3 áreas missionárias no período de 24 a 26 de abril em Óbidos.

A Pastoral da Comunicação (Pascom) da Diocese de Óbidos, localizada na região oeste do Pará, realizou no período de 24 a 26 de abril o 3º Encontro Presencial Diocesano, que reuniu mais de 30 agentes da pastoral oriundos de 9 paróquias e de 3 áreas missionárias para participar da formação que teve como tema central: “Pasconeiros: missionários digitais no universo ‘onlife’, preservando vozes e rostos humanos”, um chamado para refletir sobre a missão de comunicar com responsabilidade, fé e humanidade no ambiente digital.

A formação começou com um bate-papo voltado para a necessidade da promoção de formação e articulação, eixos indispensáveis para o bom andamento da pastoral em suas diferentes realidades. O primeiro momento do encontro contou com a participação online do secretário-geral da Pascom Brasil, Alex Ferreira.

Os pasconeiros também participaram do eixo formativo que abordou o uso correto e seguro das ferramentas da Inteligência Artificial (IA) para a produção de conteúdos evangelizadores das comunidades, ministrado pelo coordenador diocesano da Pascom, Kairo Tavares.

As oficinas com atividades práticas foram voltadas para a área da produção de designer gráfico, ministrada pelo secretário diocesano da Pascom, Enzo Carvalho, que estimulou a produção com recortes de revistas de peças evangelizadoras que levassem em consideração o bom uso dos elementos gráficos com a aplicação de conteúdos sobre a fé mariana, além da oficina de fotografia com o “olhar evangelizador”, ministrada por Darlon Farias coordenador da Pascom da área missionária N.Sra. do Perpétuo Socorro de Juruti, que contou com o repasse de técnicas e atividade prática de captação de imagens ao entorno da Catedral de Sant’Ana.

O último dia do encontro foi voltado para o fortalecimento da espiritualidade, que começou com a participação da Santa Missa dominical e depois de um momento de reflexão e oração conduzido pela assessora diocesana da Pascom, Irmã Márcia Lopes.

“Chegamos ao nosso terceiro encontro formativo com a participação cada vez maior dos pasconeiros da nossa diocese o que reforça o nosso compromisso com a evangelização e o bom uso das nossas ferramentas para comunicar com responsabilidade no mundo digital cada vez mais presente no nosso dia a dia. Agora com o advento da inteligência artificial precisamos estar cada vez mais atentos. Foi um encontro muito proveitoso que fortalece a nossa pastoral e nos dá ânimo para seguir com a nossa missão focados nos eixos que norteiam o nosso serviço que é a formação, articulação, espiritualidade e a produção”, destacou Kairo Tavares coordenador diocesano da Pascom.

O bispo Dom Bernardo Bahlmann encontrou com os agentes da pastoral e deixou uma mensagem de incentivo e reflexão.

“A participação de todos aqui nesse momento de formação e espiritualidade é importante para reforçarmos a presença da nossa igreja nos meios de comunicação, principalmente no momento em que presenciamos tantas situações complicadas, com a propagação de informações falsas na internet. Com responsabilidade devemos sempre combater essa prática, levando a mensagem do evangelho e nos colocando como referência para a propagação da verdade e da fé cristã”, destacou Dom Bernardo.

Ao final do encontro, as coordenações paroquiais foram lembradas de celebrar e refletir a passagem do 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais 2026 (DMCS), no próximo dia 17 de maio, com o tema “Preservar vozes e rostos humanos”, evidenciando a riqueza da pluralidade e a importância de valorizar a dignidade de cada pessoa no contexto da comunicação.

Por: Érique Figueirêdo - Pascom/ Paróquia de Sant'Ana

Foto: Mauro Nayan/ Diocese de Óbidos