Show do Guns N’ Roses vira espetáculo histórico e movimenta Belém

A cidade de Belém viveu um sábado (25) de intensa movimentação cultural, esportiva e econômica, marcado por uma programação diversificada que atraiu milhares de pessoas a diferentes pontos da capital paraense. O grande destaque da noite foi o aguardado show da banda Guns N' Roses, realizado no Estádio Olímpico do Pará Mangueirão, que reuniu mais de 45 mil fãs em um espetáculo considerado histórico.

Encerrando a etapa brasileira da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, o grupo norte-americano fez sua primeira apresentação em solo paraense, consolidando a capital amazônica no circuito internacional de grandes shows. Desde as primeiras horas do dia, a movimentação no entorno do Mangueirão já era intensa, com fãs vindos de diversas regiões exibindo camisetas da banda e figurinos confeccionados especialmente para o evento.

No palco, a formação clássica com Axl Rose (vocal), Slash (guitarra) e Duff McKagan (baixo), acompanhados por Dizzy Reed, Richard Fortus e Isaac Carpenter, levou o público ao delírio. A energia da apresentação fez jus à expectativa criada pela própria banda, que destacou nas redes sociais a importância da noite: seria a última parada no Brasil — e a estreia em Belém.

A abertura do evento ficou por conta da banda brasileira Raimundos, que comemorando 30 anos de carreira, aqueceu o público com clássicos do rock nacional e ajudou a criar o clima para a atração principal.

Além do show, Belém também sediou outros eventos de grande porte no mesmo dia. No Estádio Evandro Almeida (Baenão), o Remo enfrentou o Cruzeiro em uma partida bastante movimentada, embora o time paraense tenha saído derrotado. Outro ponto de destaque foi a Feira dos Produtores de Cacau, realizada no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, que segue até este domingo (26), reunindo produtores, empreendedores e apreciadores do cacau amazônico.

A coincidência de grandes eventos no mesmo dia impulsionou o fluxo de pessoas nas ruas, no comércio e na rede hoteleira, refletindo diretamente na economia local. O Mangueirão, reinaugurado em 2023, demonstrou mais uma vez sua capacidade de sediar megaeventos, reforçando seu papel estratégico como arena multiuso no Norte do país.

Para muitos fãs, a apresentação do Guns N’ Roses foi mais do que um show: foi a realização de um sonho. Uma noite única, marcada pela emoção e pela certeza de que Belém entrou, definitivamente, na rota dos grandes espetáculos internacionais.

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