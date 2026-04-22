ÓBIDOS: Cartaz da Festividade de Sant’Ana 2026 é lançado em celebração na Catedral

Na noite deste domingo, 26 de abril, a Catedral de Sant’Ana foi palco do lançamento oficial do Cartaz da Festividade de Sant’Ana 2026, um dos momentos mais aguardados do calendário religioso do município de Óbidos. A apresentação ocorreu durante uma missa solene presidida por Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, reunindo fiéis em clima de fé, emoção e expectativa para a programação que acontecerá de 12 a 26 de julho.

Com o tema “Sant’Ana ensina-nos a ser solo fértil de amor e semente de paz” e o lema “Eu e minha família serviremos ao Senhor” (Js 24,15), a festividade deste ano propõe uma reflexão sobre a vivência da fé no ambiente familiar e a construção de uma cultura de paz. A celebração reforça valores como união, esperança e compromisso cristão, que tradicionalmente marcam o evento.

Ao final da missa, Padre Adalberto Santos, presidente da festividade fez a Apresentação do Cartaz e da equipe da Diretoria da Festividade que é formada por membros da comunidade, que ficará responsável pela organização das atividades religiosas e culturais que integram a programação, os quais estavam vestidos com as Camisas da Festividade 2026.

Um dos momentos mais simbólicos da noite ocorreu quando as luzes da Catedral foram apagadas para a revelação do cartaz oficial. A arte foi exibida, emocionando os presentes e marcando oficialmente o início da preparação para a festividade.

Após a celebração, a imagem de Sant’Ana foi conduzida até a embarcação FB Comandante Paiva, que dará início à tradicional peregrinação por cidades da região Norte. O roteiro inclui passagens por Belém, Macapá, Santarém e Manaus, antes do retorno a Óbidos para o Círio e demais celebrações em julho.

Considerada uma das mais tradicionais manifestações religiosas do oeste do Pará, a Festividade de Sant’Ana mobiliza milhares de fiéis todos os anos, fortalecendo a identidade cultural e espiritual da região. A edição de 2026 promete manter viva essa tradição centenária, reunindo devoção, cultura e participação comunitária.

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Explicação_Teológica e Técnica do Cartaz da Festividade de Sant’Ana 2026

O cartaz da Festividade de Sant’Ana 2026 apresenta uma identidade visual que integra espiritualidade, tradição e linguagem contemporânea do design gráfico. A composição foi pensada para comunicar o tema da festividade: “Sant’Ana, ensina-nos a ser solo fértil de amor e semente de paz”, destacando a importância da família como lugar privilegiado de transmissão da fé. No centro da arte está a representação de Sant’Ana ensinando a jovem Virgem Maria, uma imagem tradicional da iconografia cristã que expressa a pedagogia da fé vivida no ambiente familiar, onde o amor a Deus é cultivado e transmitido entre gerações.

Na dimensão teológica do cartaz, a cena central apresenta Sant’Ana como educadora da fé, conduzindo Maria no caminho da escuta e do acolhimento da Palavra de Deus. O livro presente nas mãos das duas personagens simboliza a Sagrada Escritura, fundamento da vida cristã e fonte de sabedoria espiritual. A imagem recorda que a fé nasce do testemunho e do ensino, especialmente no seio da família, primeira escola de valores e espiritualidade. Assim, o cartaz traduz visualmente o tema da festividade ao indicar que, assim como Sant’Ana preparou Maria para acolher o projeto de Deus na história da salvação, também as famílias são chamadas a formar corações capazes de gerar frutos de amor, paz e esperança.

As cores do cartaz reforçam essa mensagem por meio de uma simbologia cuidadosamente construída. Os tons de verde evocam fertilidade, vida e esperança, relacionando-se diretamente com a ideia de “solo fértil” presente no tema e também com a riqueza natural da Amazônia. Já os tons de azul fazem referência à tradição mariana, remetendo às vestes da Virgem Maria e simbolizando pureza, confiança e fidelidade a Deus. A fusão harmoniosa dessas cores cria um gradiente visual que representa a continuidade da graça entre Sant’Ana e Maria, transmitindo uma espiritualidade marcada pela ternura, pelo cuidado e pela formação da fé.

Ao fundo da composição, aparece o interior da Catedral de Sant’Ana, elemento que reforça a dimensão eclesial da festividade e sua identidade local. A presença da arquitetura da igreja recorda que a vivência da fé familiar está profundamente ligada à comunidade cristã, lugar onde os fiéis se reúnem para celebrar, rezar e fortalecer sua caminhada espiritual. Nesse contexto, o lema bíblico “Eu e minha família serviremos ao Senhor” (Js 24,15) reafirma o compromisso das famílias com a vivência da fé, apresentando o lar como uma verdadeira igreja doméstica, onde se aprende a servir a Deus no cotidiano.

Do ponto de vista técnico do design gráfico, o cartaz apresenta uma composição equilibrada e hierarquizada, na qual a imagem central estabelece o principal ponto focal da peça. A iluminação e os efeitos de profundidade destacam a cena sagrada, enquanto a tipografia do título “Festividade de Sant’Ana” foi escolhida para transmitir solenidade, tradição e identidade institucional. A organização dos elementos gráficos — brasões, símbolos e textos — respeita princípios de harmonia visual e legibilidade, permitindo que a mensagem espiritual seja comunicada de forma clara e contemplativa. Dessa forma, a identidade visual da festividade une arte, fé e comunicação, convidando as famílias a se inspirarem no exemplo de Sant’Ana para cultivar, em seu cotidiano, uma vida que se torne verdadeiramente solo fértil de amor e semente de paz.

AGÊNCIA DIVINO DOM,

São Luís, 16 de março de 2026.