A imagem peregrina de Senhora Sant’Ana já está em Belém

A imagem peregrina de Senhora Sant’Ana, padroeira da Diocese de Óbidos, desembarcou na tarde desta segunda-feira, 27 de abril, na capital paraense para iniciar uma extensa agenda de visitas em preparação para a festividade de 2026 que acontecerá de 12 a 26 de julho.

A imagem seguiu de Santarém em voo comercial e chegou no fim da tarde no Aeroporto Internacional de Belém, Júlio Cezar.

O primeiro compromisso da agenda está marcado para a terça-feira, 28 de abril, quando a imagem será levada para a Paróquia Sant'Ana no bairro Campina, onde às 12h será celebrada a Santa Missa que marcará o início da evangelização na capital acerca do tema “Sant’Ana Ensina-nos a ser solo fértil de amor e semente de paz.”

Em Belém, a peregrinação segue até o dia 17 de maio, com visita às paróquias, residências de famílias obidenses e outros eventos programados para celebrar a passagem do símbolo religioso.

FONTE: Enzo Carvalho