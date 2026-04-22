Santa Casa de Óbidos receberá novos equipamentos para ampliar atendimento hospitalar

A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, também conhecida como Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, será reforçada com novos equipamentos hospitalares que prometem ampliar e qualificar os serviços de saúde oferecidos à população. A carga partiu de São Paulo na manhã deste sábado, 25 de abril, com destino ao município de Óbidos.

A iniciativa é coordenada pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, responsável pela gestão da unidade hospitalar. A carreta transporta uma variedade de equipamentos médicos e mobiliários hospitalares, incluindo aparelhos de alta precisão para diagnóstico, estruturas ergonômicas e itens de suporte logístico.

De acordo com a entidade, o objetivo principal é modernizar a infraestrutura do hospital, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais eficiência, segurança e humanização nos serviços prestados. A melhoria deve beneficiar não apenas a população de Óbidos, mas também moradores de municípios vizinhos da região do Baixo Amazonas.

Ainda segundo a associação, a chegada dos novos equipamentos representa um avanço significativo no enfrentamento das limitações estruturais da saúde pública na região. A ação integra um plano contínuo de investimentos que busca elevar o padrão do atendimento hospitalar, assegurando mais dignidade e qualidade no cuidado com os pacientes.

A previsão é de que, após a chegada e instalação dos equipamentos, a unidade passe a oferecer serviços mais ágeis e com maior capacidade de resposta às demandas da população.

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