Barco Hospital Papa Francisco leva atendimentos à comunidade da Tabatinga, no Salé, em Juruti

A comunidade da Tabatinga, na região do Salé, no município de Juruti, começou a receber nesta sexta-feira (24) os atendimentos da 137ª Expedição do Barco Hospital Papa Francisco, que leva serviços essenciais de saúde e cidadania a populações ribeirinhas da Amazônia.

A ação, realizada em parceria com a Prefeitura de Juruti, integra o “Projeto Ajuri” e acontece pela primeira vez na região, ampliando significativamente o acesso da população local a atendimentos especializados. Logo no primeiro dia, foram ofertados serviços nas áreas de saúde, assistência social, educação, meio ambiente e atendimento administrativo.

Durante a programação, que segue até o dia 28 de abril, os moradores terão acesso a consultas médicas em diversas especialidades, como clínica geral, pediatria, ginecologia, endocrinologia, cirurgia geral, anestesiologia, radiologia e odontologia. Além disso, também estão sendo realizados exames laboratoriais, raio-X, mamografia, eletrocardiograma e ultrassonografia.

A estrutura do barco hospital, equipada para funcionar como uma unidade de saúde itinerante, permite que comunidades mais isoladas recebam atendimento com qualidade e agilidade.

Os atendimentos estão sendo realizados em pontos estratégicos, como a Orla da Vila Tabatinga e o Cliper de São Sebastião, facilitando o acesso da população aos serviços oferecidos. Paralelamente às ações de saúde, há uma programação religiosa com celebrações e missas, reforçando o caráter comunitário e solidário da iniciativa.

A presença do Barco Hospital Papa Francisco na região representa um importante reforço na garantia de direitos básicos, especialmente para comunidades ribeirinhas que enfrentam dificuldades de acesso a serviços públicos. A expectativa é de que centenas de atendimentos sejam realizados ao longo da expedição.

Com o lema “Cuidar da vida é um gesto de amor”, a ação reafirma o compromisso de levar dignidade, cuidado e cidadania às populações da Amazônia.

www.obidos.net.br - Fotomontagem Padre Geraldo.