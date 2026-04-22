Equatorial Pará reúne setor cultural em Santarém para fortalecer parcerias e incentivar projetos locais

Encontro com agentes culturais discutiu editais, oportunidades de fomento e iniciativas para ampliar o acesso à cultura na região.

A Equatorial Pará promoveu, na última sexta-feira (17), um encontro com representantes do setor cultural de Santarém, realizado no Teatro Victória. A iniciativa integrou a agenda institucional da empresa no município e teve como objetivo fortalecer o diálogo com agentes culturais e ampliar a construção de parcerias locais.

A reunião foi conduzida por Michelle Miranda, analista de responsabilidade social, que destacou a importância da escuta ativa para o desenvolvimento de iniciativas mais alinhadas à realidade das comunidades. Segundo ela, a aproximação com o setor cultural permite que os investimentos da empresa sejam direcionados de forma mais estratégica e com maior impacto social.

“Quando escutamos quem está diretamente envolvido na produção cultural, conseguimos apoiar projetos mais consistentes e conectados às necessidades da comunidade”, afirmou.

Durante o encontro, foram apresentadas informações sobre editais abertos e sobre as frentes de fomento da Equatorial Pará voltadas a projetos culturais. O momento também foi dedicado ao esclarecimento de dúvidas, alinhamento de critérios à participação de produtores locais nos mecanismos de incentivo disponíveis.

A secretária municipal de Cultura, Priscila Castro, destacou a relevância do diálogo entre os diferentes setores para o fortalecimento do cenário cultural no município.

“Essa aproximação fortalece o ecossistema cultural da cidade. Quando há alinhamento entre iniciativa privada e poder público, quem ganha é a população, com mais acesso à cultura e mais oportunidades para os artistas locais”, ressaltou.

Além da agenda com o setor cultural, a Equatorial Pará realizou uma visita institucional à Prefeitura de Santarém, com a presença do prefeito José Maria Tapajós e do secretário regional de Governo, Júnior Tapajós. Na ocasião, foram discutidas pautas relacionadas à parceria entre a distribuidora e o poder público, com foco em iniciativas conjuntas de desenvolvimento social e cultural.

A Equatorial Pará tem ampliado sua atuação no incentivo à cultura no estado. Em 2025, a empresa investiu mais de R$ 24 milhões em 52 projetos culturais, sendo reconhecida pelo sétimo ano consecutivo pela Lei Semear. Entre as iniciativas apoiadas está o patrocínio ao Sairé, reforçando o compromisso da companhia com a valorização das manifestações culturais e o fortalecimento da economia criativa na região.

Por: Eldon Luciano