ÓBIDOS: Festividade de N.S. de Lourdes chega ao quinto dia com momentos de fé e devoção

Registramos nesta quarta-feira, dia 22, o 5º dia da Festividade de Nossa Senhora de Lourdes, em Óbidos, reunindo fiéis em mais um momento de fé, devoção e comunhão.

A programação trouxe como tema central: “Mãe de Lourdes, ensina-nos a fazer a vontade do Pai!”, convidando os participantes à reflexão espiritual e ao fortalecimento da caminhada cristã.

A saída da procissão aconteceu às 18h30, da residência de João Olavo e Maria Leni Moraes Pinto. O trajeto percorreu a Travessa Liberdade, Rua Antônio Fernandes e Avenida Dom Floriano, mobilizando moradores das áreas contempladas e devotos ao longo do percurso.

A organização deste quinto dia esteve sob responsabilidade da equipe de liturgia, do grupo de catequese permanente Santa Bernadete, além dos moradores da Travessa Liberdade e da Rua Dr. Picanco Diniz, que colaboraram ativamente para a realização da programação.

Como parte da integração entre comunidades, foram convidados especiais os noitários da Comunidade São Pedro, fortalecendo o espírito de unidade entre os fiéis.

A programação da Festividade de Nossa Senhora de Lourdes continua nos próximos dias, encerrando domingo, dia 26, com expectativa de grande participação dos fiéis, mantendo viva a tradição e a fé do povo obidense.

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www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade