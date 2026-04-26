Prazo para regularizar situação eleitoral se encerra no próximo dia 6 de maio

O prazo para o fechamento do cadastro eleitoral está próximo e eleitores que precisam regularizar a situação, atualizar dados, cadastrar a biometria, emitir o título e demais serviços devem ficar atentos. O atendimento na Justiça Eleitoral deve ser procurado até o dia 6 de maio. Após esse período, o cadastro será fechado e só será reaberto após às eleições, o que impede novas inscrições, transferências ou revisões cadastrais.

A recomendação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) é que os eleitores não deixem para a última hora a fim de evitar filas e possíveis contratempos. A procura tende a aumentar significativamente nos dias que antecedem o encerramento do prazo, o que pode gerar maior tempo de espera nas filas no atendimento e análise dos pedidos realizados nos canais digitais (Título-Net).

Para facilitar o acesso do eleitor aos serviços, o TRE do Pará ampliou os horários de atendimento nos cartórios e postos de atendimento.

A partir do dia 30 de abril, o TRE do Pará também passará a fazer atendimento na Arena Guilherme Paraense, conhecida como Mangueirinho, em Belém.

No Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE), que funciona na Travessa Pirajá, s/n, no bairro da Pedreira, em Belém, é preciso fazer o agendamento pelo site do Tribunal (www.tre-pa.jus.br) para ser atendido.

É importante que o eleitor leve um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Para os homens que completem 19 anos em 2026 e que desejam retirar o título (alistamento) ainda será exigido o comprovante de quitação militar Todos os serviços eleitorais são gratuitos.

Online

Outra forma de atendimento disponibilizada pela Justiça Eleitoral é por meio do Autoatendimento online pelo site do Tribunal. O sistema está funcionando normalmente, mas atenção, por conta da grande demanda registrada neste período, os prazos para análise dos pedidos podem se estender um pouco mais do que o habitual. Ainda assim, o TRE do Pará reforça que todos os eleitores que solicitarem atendimento dentro do prazo, até o dia 6 de maio, terão suas demandas analisadas e atendidas, garantindo o acesso aos serviços eleitorais.

Em caso de dúvida é possível ligar gratuitamente para o Disque Eleitor pelo número 148, que funciona das 8h às 17h. Nos dias 4, 5 e 6 de maio, das 8h às 19h.

A Justiça Eleitoral também reforça que manter a situação regular é fundamental não apenas para o exercício do voto, mas também para evitar restrições civis, como impedimentos para emissão de passaporte, matrícula em instituições públicas e posse em cargos públicos.

FONTE: TRE/PA