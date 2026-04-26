ÓBIDOS: Comunidade celebra bênção da nova Igreja de São José Operário durante o Círio do Padroeiro

A noite de terça-feira (28) marcou um momento histórico para a comunidade de São José Operário, em Óbidos, com a bênção da nova igreja dedicada ao padroeiro. A celebração, carregada de emoção e significado, representa a realização de um sonho cultivado por mais de dez anos pelos fiéis da comunidade, pertencente à Paróquia São Martinho de Lima.

A programação integrou as festividades do padroeiro e teve início com uma procissão que saiu da Paróquia São Francisco e Santa Clara, percorrendo ruas da cidade até a nova estrutura. Na chegada, centenas de fiéis participaram da primeira Missa celebrada no interior do templo, que ficou completamente lotado.

A celebração eucarística foi presidida pelo bispo diocesano, Dom Bernardo Johannes, que realizou a bênção especial do altar e do ambão — espaço destinado à proclamação da Palavra. Também participaram da cerimônia os padres Leonardo, Geraldo Rezende e Édson, além do diácono Jeferson.

Durante a homilia, o bispo destacou o empenho coletivo da comunidade, ressaltando a perseverança dos fiéis diante dos desafios enfrentados ao longo dos anos para a construção da igreja. Segundo ele, a conquista simboliza não apenas a edificação de um espaço físico, mas o fortalecimento da fé e da união comunitária.

Embora a nova igreja já passe a sediar celebrações e encontros pastorais, a obra ainda seguirá com etapas finais de acabamento. A expectativa é que os trabalhos avancem nos próximos meses até a conclusão total do projeto.

A programação religiosa e cultural da festividade de São José Operário continua até sexta-feira, 1º de maio, data em que a Igreja celebra o padroeiro. As atividades incluem missas diárias às 19h e momentos de confraternização entre as famílias das comunidades locais.Parte superior do formulário

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www.obidos.net.br - Informações Diocese de Óbidos – Fotos de Mauro Nayan