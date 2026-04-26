ÓBIDOS: PREVBarco II realizará atendimentos previdenciários de 11 a 15 de maio

A população de Óbidos contará com atendimentos previdenciários itinerantes entre os dias 11 e 15 de maio, com a chegada do PREVBarco II, agência móvel flutuante da Previdência Social vinculada ao Instituto Nacional do Seguro Social.

De acordo com o comunicado do Governo Municipal, a iniciativa visa ampliar o acesso da população aos serviços do INSS, especialmente para moradores de áreas ribeirinhas e de difícil acesso. Durante o período, serão oferecidos atendimentos para solicitação de pensão, auxílio-salário (maternidade), Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de atualização de benefícios, informações e orientações em geral.

A triagem para encaminhamento ao PREVBarco II ocorrerá diariamente, das 8h às 18h, na Colônia de Pescadores Z-19, localizada na Rua Almirante Barroso, nº 13, no bairro Centro.

Para ser atendido, é necessário apresentar documentos originais e comprovante de residência.

A ação é resultado de uma parceria entre o INSS e a Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, reforçando o atendimento para levar serviços essenciais à população local.

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