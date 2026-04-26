Projeto levará ações de ecologia integral a comunidades rurais de Alenquer e Faro

A Associação Beneficente Emaús iniciou uma importante iniciativa voltada à promoção da sustentabilidade em comunidades rurais dos municípios de Alenquer e Faro. A ação começou com uma visita técnica às localidades e integra o projeto “Mulheres e Crianças da Amazônia”, que busca implementar atividades inspiradas no tema da Campanha da Fraternidade 2025: Fraternidade e Ecologia Integral.

Durante a visita, representantes da entidade dialogaram diretamente com os comunitários, ouvindo demandas, expectativas e sugestões. Entre os principais pontos discutidos estão propostas que conciliam preservação ambiental, fortalecimento da agricultura familiar e uso racional dos recursos naturais. A iniciativa pretende, além de valorizar práticas já existentes, introduzir novas estratégias sustentáveis, ampliando o protagonismo das famílias locais.

O projeto é financiado pelo Fundo Nacional de Solidariedade, responsável por apoiar ações alinhadas às diretrizes da Campanha da Fraternidade em todo o país. A proposta reforça a necessidade do cuidado com a chamada “Casa Comum”, conceito difundido pelo Papa Francisco, cuja mensagem tem incentivado iniciativas em defesa do meio ambiente e da vida.

Com o lema “Em nossas mãos está o cuidado e a preservação da vida”, o projeto aposta na educação ambiental, no incentivo à produção sustentável e na valorização dos saberes tradicionais de comunidades ribeirinhas e quilombolas.

A expectativa é de que a iniciativa contribua não apenas para a conservação ambiental, mas também para a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas, por meio da geração de renda e do fortalecimento dos vínculos comunitários. Ao integrar fé, ação social e compromisso ambiental, a Diocese de Óbidos reafirma o cuidado com a natureza como expressão de responsabilidade coletiva e solidariedade.

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