Cáritas Diocesana promove ciclo de palestras sobre direitos infantojuvenis em comunidades de Óbidos

Em uma iniciativa voltada ao protagonismo juvenil e à conscientização social, a Cáritas Diocesana, com o apoio da Diocese de Óbidos e da Associação Beneficente Emaús, realizou no último dia 24 de abril uma série de ações educativas, o evento destacou-se pela metodologia de "educação entre pares", onde o conhecimento foi transmitido por jovens para o próprio público infantojuvenil.

As atividades concentraram-se no Centro de Integração dos Conselhos- (CIC), onde as escolas do Inglês de Souza, Raimundo Cardoso e Frei Edmundo Bonckosch, participaram com o objetivo central de fortalecer a rede de proteção e informar os estudantes sobre canais de apoio e direitos fundamentais de crianças e adolescentes na região. Um dos pontos altos da programação foi a condução das palestras, realizadas por duas adolescentes integrantes do CPA (Comitê de Participação de Adolescentes). Entre as palestrantes, uma das jovens atua também como voluntária da Cáritas, reforçando o papel do voluntariado e da liderança jovem dentro das instituições sociais.

A escolha de palestrantes da mesma faixa etária do público-alvo visa facilitar a comunicação e a identificação com os temas abordados, tornando o aprendizado mais dinâmico e acessível. A viabilização da ação foi fruto de uma ampla articulação entre órgãos municipais e entidades da sociedade civil. Colaboraram diretamente para o sucesso do evento, CMDCA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEMDS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEMED: Secretaria Municipal de Educação, CPA: Comitê de Participação de Adolescentes.

Esta união de esforços reafirma o compromisso das instituições de Óbidos em trabalhar de forma integrada para garantir um ambiente seguro e informativo para o desenvolvimento das futuras gerações das comunidades ribeirinhas e urbanas.

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Fonte: SEDCOM/Diocese de Óbidos