Menu

Menu serviços

Cáritas Diocesana promove ciclo de palestras sobre direitos infantojuvenis em comunidades de Óbidos

Cáritas Diocesana promove ciclo de palestras sobre direitos infantojuvenis em comunidades de Óbidos

Em uma iniciativa voltada ao protagonismo juvenil e à conscientização social, a Cáritas Diocesana, com o apoio da Diocese de Óbidos e da Associação Beneficente Emaús, realizou no último dia 24 de abril uma série de ações educativas, o evento destacou-se pela metodologia de "educação entre pares", onde o conhecimento foi transmitido por jovens para o próprio público infantojuvenil.

As atividades concentraram-se no Centro de Integração dos Conselhos- (CIC), onde as escolas do Inglês de Souza, Raimundo Cardoso e Frei Edmundo Bonckosch, participaram com o objetivo central de fortalecer a rede de proteção e informar os estudantes sobre canais de apoio e direitos fundamentais de crianças e adolescentes na região. Um dos pontos altos da programação foi a condução das palestras, realizadas por duas adolescentes integrantes do CPA (Comitê de Participação de Adolescentes). Entre as palestrantes, uma das jovens atua também como voluntária da Cáritas, reforçando o papel do voluntariado e da liderança jovem dentro das instituições sociais.

A escolha de palestrantes da mesma faixa etária do público-alvo visa facilitar a comunicação e a identificação com os temas abordados, tornando o aprendizado mais dinâmico e acessível. A viabilização da ação foi fruto de uma ampla articulação entre órgãos municipais e entidades da sociedade civil. Colaboraram diretamente para o sucesso do evento, CMDCA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEMDS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEMED: Secretaria Municipal de Educação, CPA: Comitê de Participação de Adolescentes.

Esta união de esforços reafirma o compromisso das instituições de Óbidos em trabalhar de forma integrada para garantir um ambiente seguro e informativo para o desenvolvimento das futuras gerações das comunidades ribeirinhas e urbanas.

GALERIA DE FOTOS....

View the embedded image gallery online at:
https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8616-caritas-diocesana-promove-ciclo-de-palestras-sobre-direitos-infantojuvenis-em-comunidades-de-obidos#sigProIdcfceb4d253

Fonte: SEDCOM/Diocese de Óbidos

Acessos: 143

Adicionar comentário

Código de segurança
Atualizar