HISTÓRIA DE ÓBIDOS 09:  Agência do Correio Municipal e a evolução das comunicações na cidade

A história dos serviços de comunicação em Óbidos, no oeste do Pará, revela a importância estratégica do município no contexto amazônico e sua conexão com o mundo desde o século XIX. Um dos marcos desse processo foi a instalação da antiga Agência do Correio Municipal, que desempenhou papel fundamental na integração da cidade com outras regiões do país e do exterior.

De acordo com registros históricos, o primeiro local onde funcionou a Agência do Correio Municipal estava situado na rua Deputado Raimundo Chaves, esquina com a rua Eloy Simões, em frente ao tradicional Bar Andrade. O prédio, já demolido, deu lugar ao atual escritório do DETRAN, mantendo viva na memória urbana a relevância daquele espaço para a comunicação local.

Antes mesmo da consolidação dos serviços postais, Óbidos já contava com tecnologias avançadas para a época. No final do século XIX e início do século XX, a companhia inglesa Amazon Telegraphic Company operava na cidade um sistema de telégrafo sem fio. A estrutura funcionava em uma casa térrea de estilo colonial, localizada na rua Siqueira Campos, às margens do rio Amazonas — área onde atualmente se encontra a usina do Sr. Hamoy. Deste ponto estratégico partia um cabo submarino que conectava Óbidos a uma rede internacional de comunicação, evidenciando a inserção global da cidade naquele período.

Na década de 1940, esse sistema foi substituído por uma tecnologia mais moderna, com a incorporação do “Telégrafo Sem Fio” ao Correio Municipal, ampliando a eficiência das comunicações locais.

Esse avanço não ocorreu de forma isolada. Ele está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico da Amazônia na segunda metade do século XIX e início do século XX, impulsionado pelo interesse de potências industriais como Inglaterra, França e Estados Unidos, sobretudo na exploração de produtos como borracha, cacau e castanha-do-pará.

Nesse contexto, a modernização dos transportes foi decisiva. Em 1850, teve início a navegação a vapor na região, com a criação da Companhia de Navegação e Comércio da Amazônia, pertencente ao Irineu Evangelista de Sousa, que estabeleceu a linha Belém-Manaus. Posteriormente, em 1867, a abertura da navegação amazônica a embarcações estrangeiras consolidou Óbidos como um importante entreposto comercial, por onde transitavam navios nacionais e internacionais ao longo do rio Amazonas.

Com o intenso fluxo de viajantes, comerciantes e imigrantes, a cidade passou a contar com diversas hospedarias, especialmente entre o início do século XX e a década de 1930. Destacavam-se a pensão de Dona Esperança, posteriormente conhecida como pensão Miquita, a pensão de Nicolino e a pensão de Eloy Monteiro, localizada no mesmo prédio que abrigaria, anos depois, parte dos serviços ligados à navegação e comunicação.

Foi nesse cenário de crescimento e dinamismo que, por um breve período — entre 1948 e 1949 —, funcionou naquele imóvel a Agência dos Correios e Telégrafos, consolidando a importância do local como um dos principais pontos de comunicação da cidade.

A trajetória da Agência do Correio Municipal de Óbidos ilustra não apenas a evolução dos meios de comunicação, mas também o papel estratégico do município na história econômica e social da Amazônia, sendo um elo fundamental entre a região e o restante do mundo.

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto - FONTE: Museu Integrado de Óbidos