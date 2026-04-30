Nível do Rio Amazonas em Óbidos registra 7,17 metros e segue abaixo da cota de alerta

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Óbidos divulgou, na manhã deste domingo (4), novo boletim sobre o nível do Rio Amazonas no município. De acordo com a atualização das 7h, o rio atingiu a marca de 7 metros e 17 centímetros.

Apesar da elevação gradual das águas, o nível atual ainda permanece abaixo da cota de alerta de inundação, estabelecida em 7,20 metros. Em comparação com anos anteriores, o cenário também indica um comportamento mais moderado da cheia.

Segundo os dados do boletim, o nível registrado em 2026 está:

51 centímetros abaixo de 2025 , quando o rio alcançava 7,68 metros na mesma data;

, quando o rio alcançava 7,68 metros na mesma data; 31 centímetros abaixo de 2023 , que registrou 7,48 metros;

, que registrou 7,48 metros; 1,21 metro abaixo de 2022 , ano em que o nível chegou a 8,38 metros;

, ano em que o nível chegou a 8,38 metros; 1,25 metro abaixo de 2009 , uma das maiores cheias já registradas, com 8,42 metros;

, uma das maiores cheias já registradas, com 8,42 metros; E acima de 2024, quando o nível era de 6,32 metros.

A Defesa Civil segue monitorando o comportamento do rio diariamente e orienta a população ribeirinha a permanecer atenta às atualizações oficiais, especialmente com a proximidade do período de cheia mais intensa na região amazônica.

Novos boletins devem ser divulgados conforme a evolução do nível das águas.

www.obidos.net.br - Informações Defesa Civil de Óbidos