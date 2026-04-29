Obidense Sheyla Auzier lança livro inspirado em resgates de animais e destina renda para abrigo

A escritora obidense Sheyla Iúdice Auzier lançou o livro “Me Chamam Francisco: O que permanece quando tudo muda”, obra que já está disponível para venda na Amazon. Baseado em uma história real, o livro nasce da vivência de mais de dez anos da autora no resgate e cuidado de animais em Óbidos, no oeste do Pará.

A publicação apresenta um relato sensível sobre abandono, cuidado e amor, evidenciando como o afeto pode transformar até as trajetórias mais difíceis. A narrativa é inspirada nas experiências acumuladas ao longo dos anos de atuação direta com animais em situação de vulnerabilidade.

Com preço simbólico, o livro tem um propósito social definido: toda a renda arrecadada com as vendas será destinada à manutenção do Abrigo São Lázaro, iniciativa voltada à proteção e cuidado de animais.

Na dedicatória da obra, Sheyla ressalta o vínculo afetivo construído ao longo dessa jornada. “Dedico esta história a todos os animais que passaram pela minha vida. Aos que resgatei, cuidei e amei… e aos que partiram, deixando saudades que nunca vão embora. Cada um de vocês me ensinou algo que levarei para sempre. Sobre amor, sobre dor, sobre recomeço… e sobre tudo aquilo que só o coração é capaz de entender. Esta história carrega um pouco de cada um de vocês”, escreveu a autora.

Divulgado como uma história forte, emocionante e “cheia de verdade”, Me Chamam Francisco reforça a importância da causa animal e convida os leitores a contribuírem com o projeto por meio da leitura.

Sheyla Iúdice Auzier é enfermeira, protetora independente de animais e responsável pelo Abrigo São Lázaro, em Óbidos, Pará. Inspirada por suas vivências com animais resgatados, escreveu “Me Chamam Francisco – O que permanece quando tudo muda”, uma obra sensível e emocionante sobre amor, recomeços e transformação.

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