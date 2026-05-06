Secretaria da Mulher leva orientações e serviços de cidadania às moradoras da comunidade Centrinho, em Óbidos

A equipe itinerante da Secretaria Municipal da Mulher (SEMM) continua percorrendo comunidades do município de Óbidos, levando acolhimento, orientações e ações voltadas à promoção dos direitos das mulheres. Na última terça-feira, 5 de maio, a comunidade Centrinho recebeu a visita da equipe técnica da secretaria.

Durante a programação, 54 mulheres participaram das atividades desenvolvidas pela SEMM, que incluíram palestras educativas e orientações sobre o combate à violência doméstica, além de informações relacionadas aos direitos das mulheres e aos canais de apoio disponíveis no município.

A iniciativa faz parte das ações itinerantes promovidas pela secretaria, que busca aproximar os serviços públicos das comunidades mais distantes, fortalecendo a cidadania e ampliando o acesso à informação e à proteção social.

Além das orientações, as participantes também tiveram acesso a serviços de embelezamento e cuidado pessoal, como corte de cabelo e designer de sobrancelhas, proporcionando momentos de autoestima e integração entre as moradoras.

A passagem da equipe pela comunidade foi marcada por grande participação e diversos registros fotográficos, celebrando um momento de valorização, cuidado e fortalecimento das mulheres do Centrinho.

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