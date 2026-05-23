ÓBIDOS: Festividade de Santa Maria inicia nesta segunda, dia 25, confira a programação

A Comunidade Santa Maria, em Óbidos, divulgou oficialmente a programação da Festividade de Santa Maria 2026, que acontecerá entre os dias 25 e 31 de maio, reunindo fiéis, famílias e comunidades católicas em momentos de fé, oração, partilha e evangelização.

Com o tema “Maria, ensina-nos a ser família de Deus”, a festividade deste ano convida os devotos a refletirem sobre o papel de Maria como exemplo de acolhimento, união e amor cristão. Em mensagem dirigida à comunidade, o pároco Pe. Adalberto Santos destacou que a celebração será um verdadeiro retiro comunitário, incentivando os fiéis a fortalecerem os laços de fraternidade e cuidado mútuo.

A programação contará com círio, caminhadas, celebrações litúrgicas, noites temáticas, missas, carreata e a tradicional coroação de Nossa Senhora, além da participação de diversas pastorais, movimentos religiosos e comunidades convidadas.

Antes do início oficial da festividade, a comunidade realizará, no dia 4 de maio, às 18h, a Santa Missa com bênção e envio das imagens para peregrinação. Entre os dias 5 e 16 de maio, acontecerá a peregrinação da imagem de Santa Maria pelas residências das famílias da comunidade.

Durante todo o período festivo, as celebrações acontecerão às 19h30, na Catedral de Sant’Ana. No dia 25 de maio, data do círio, haverá alvorada festiva às 5h30, com saída em frente à Catedral.

A coordenação também informou que, durante a festividade, o público poderá participar das programações sociais no Cliper de Sant’Ana, com venda de comidas típicas, atrações culturais, leilões de oferendas e bingos.

O encerramento acontecerá no domingo, 31 de maio, com Santa Missa, celebração de batismo, carreata e a tradicional coroação de Nossa Senhora na Catedral de Sant’Ana.

PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE SANTA MARIA 2026

DIA 25/05/2026 – SEGUNDA-FEIRA – DIA DO CÍRIO

Tema: “Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe.”

Saída: Centro Comunitário Santa Maria

Trajeto: Tv Bom Jesus, Rua Justo Chermont, Tv Eloy Simões, Praça Barão do Rio Branco e Catedral de Sant’Ana.

DIA 26/05/2026 – TERÇA-FEIRA – VOCAÇÃO

Tema: “No sim de Maria nasce todo chamado.”

Saída: Residência da família de Bruno e Leni.

Comunidade convidada: Nossa Senhora de Lourdes.

DIA 27/05/2026 – QUARTA-FEIRA – ORAÇÃO

Tema: “Sagrada Família de Nazaré nosso modelo de amor e oração.”

Saída: Residência da família de Dalva e Vitor.

Comunidade convidada: Sagrado Coração de Jesus – Cidade Nova.

DIA 28/05/2026 – QUINTA-FEIRA – MISSÃO

Tema: “Com Santa Maria, somos enviados em missão.”

Saída: Residência da família de Diego e Adriana.

Comunidade convidada: Nossa Senhora de Fátima.

DIA 29/05/2026 – SEXTA-FEIRA – EVANGELIZAÇÃO

Tema: “A exemplo de Maria, sejamos uma família que acolhe e evangeliza.”

Saída: Residência de Manoel e Adelina.

Comunidade convidada: São Pedro.

DIA 30/05/2026 – SÁBADO – PARTILHA – NOITE DAS MARIAS

Tema: “Santa Maria: partilha que nasce na família.”

Saída: Residência da família de Pedro e Vânia.

Participação da Comunidade Santíssima Trindade.

DIA 31/05/2026 – DOMINGO – DIA DA FESTA

Tema: “Maria, ensina-me a ser família de Deus.”

Programação:

7h – Santa Missa

9h – Celebração do Batismo

18h – Carreata saindo da Catedral

19h30 – Coroação de Nossa Senhora

INFORMES DIVERSOS

Dia 4 de maio, às 18h: Santa Missa com bênção e envio das imagens para peregrinação.

De 5 a 16 de maio: peregrinação da imagem de Santa Maria nas residências da comunidade.

Dia 25: alvorada festiva às 5h30 em frente à Catedral.

Durante a festividade, as celebrações acontecerão às 19h30 na Catedral de Sant’Ana.

O Cliper de Sant’Ana contará com comidas típicas, atrações culturais, leilões de oferendas e bingos durante a programação festiva.

A coordenação agradeceu a colaboração e participação dos fiéis, desejando que a festividade seja um momento de graça, oração e fortalecimento da fé.

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