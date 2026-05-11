MRN injeta mais de R$ 1,1 bilhão na economia do Pará e amplia geração de empregos em 2025

Nova edição da publicação de transparência traz crescimento operacional, impacto na economia regional e evolução do Projeto Novas Minas

A Mineração Rio do Norte (MRN) encerrou 2025 com avanço em indicadores operacionais, expansão do impacto econômico na região e evolução de projetos estratégicos para o futuro da operação. Os resultados estão reunidos na nova edição do “Por Dentro da MRN”, publicação semestral de transparência. No período, a produção de bauxita alcançou 12,8 milhões de toneladas, enquanto os investimentos somaram R$ 810,9 milhões.

A empresa também ampliou sua presença na economia local: foram R$ 389,7 milhões pagos em tributos, alta de 5,3%, e R$ 727,5 milhões em compras no Pará, com predominância de fornecedores regionais. O crescimento se traduziu em mais oportunidades para a população. O número de trabalhadores próprios e terceirizados chegou a 7.518, aumento de 10,8% em relação a 2024. Os dados de geração de emprego e renda no território se somam a outros, mostrando a MRN como vetor de desenvolvimento no Oeste paraense.

No campo estratégico, destaque para o avanço do Projeto Novas Minas (PNM), essencial para a continuidade das operações nos próximos 15 anos. O processo de licenciamento ambiental, construído com forte participação social, incluiu a realização de 88 oficinas com mais de 280 comunitários na etapa que antecede a instalação do empreendimento. Para Guido Germani, CEO da MRN, os resultados refletem uma operação cada vez mais conectada ao território. “Estamos avançando com disciplina, tecnologia e diálogo, fortalecendo nossa capacidade de operar com segurança e gerar valor compartilhado com as comunidades”, afirma Germani.

O Projeto Linha de Transmissão (PLT), que vai conectar a operação ao Sistema Interligado Nacional, completou um ano de implantação em 2025. As obras já geraram 847 empregos diretos, sendo 460 ocupados por profissionais de Oriximiná (PA), priorizando a contratação local. Além da geração de empregos, o diálogo com as comunidades da área de influência inclui ações informativas, canais de escuta e acompanhamento das etapas da obra.

Investimentos da MRN no Oeste do Pará

Investimento social cresce 22% e fortalece comunidades

O avanço operacional foi acompanhado pelo aumento dos investimentos socioambientais, que totalizaram R$ 51,6 milhões em 2025, crescimento de 22,3%. Os recursos foram direcionados a iniciativas de educação, saúde, geração de renda e ao fortalecimento de comunidades quilombolas e ribeirinhas, ampliando o acesso a serviços e oportunidades no território. Na frente ambiental, a MRN produziu mais de 527 mil mudas e plantou cerca de 455 mil árvores, além de manter o monitoramento da qualidade da água em 301 pontos da região.

Tecnologia amplia segurança e capacidade de resposta

Outro movimento relevante é a consolidação do Centro de Operações Integradas (COI), que passou a concentrar, em um único ambiente, o monitoramento de toda a cadeia produtiva, da mina ao porto. Com dados em tempo real, a estrutura amplia a previsibilidade da operação, reduz o tempo de resposta a eventuais riscos e melhora a eficiência dos processos. Na prática, a empresa deixa de atuar de forma reativa para operar com maior capacidade de antecipação.

A 3ª edição do POR DENTRO DA MRN está disponível na íntegra neste link.

FONTE: Comunicação/MRN