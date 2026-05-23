Semana do MEI está sendo realizada em Óbidos, incentivando o empreendedorismo

A Semana do MEI 2026 está sendo realizada em Óbidos com uma programação voltada à capacitação e ao fortalecimento dos pequenos negócios do município. A abertura aconteceu no auditório da Casa de Cultura, reunindo microempreendedores de diversos segmentos econômicos da cidade.

O evento é promovido pelo Governo Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Central do Empreendedor e do Sebrae Baixo Amazonas, consolidando uma importante parceria em apoio aos trabalhadores autônomos e aos pequenos empreendedores locais.

Durante toda a semana, serão oferecidas oficinas, palestras, consultorias e outras atividades voltadas ao desenvolvimento profissional dos participantes. A programação busca incentivar a formalização, ampliar conhecimentos sobre gestão financeira, marketing, atendimento ao cliente e estratégias para aumentar a competitividade dos negócios.

A Semana do MEI é considerada uma das principais ações de incentivo ao empreendedorismo no Brasil, especialmente para os microempreendedores individuais, que desempenham papel fundamental na geração de renda, emprego e movimentação da economia local. Em municípios do interior da Amazônia, como Óbidos, o fortalecimento dos pequenos negócios contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social, criando oportunidades para famílias que dependem do comércio, da prestação de serviços e da produção artesanal.

De acordo com a organização, a expectativa é que a programação proporcione mais conhecimento, inovação e oportunidades para os participantes, incentivando o crescimento dos empreendimentos locais e fortalecendo a economia obidense.

A programação da Semana do MEI 2026 segue até a próxima sexta-feira, dia 29, com atividades abertas aos microempreendedores e trabalhadores autônomos do município.

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