Círio marca abertura da Festividade de Santa Maria 2026 em Óbidos

A Festividade de Santa Maria 2026 teve início nesta segunda-feira, dia 25 de maio, em Óbidos, com a realização do tradicional Círio que reuniu dezenas de fiéis em um momento de fé, devoção e confraternização. A programação seguirá até o próximo dia 31 de maio, com diversas atividades religiosas e culturais voltadas às famílias e comunidades católicas do município.

Com o tema “Maria, ensina-nos a ser família de Deus”, o Círio deste ano saiu do Centro Comunitário Santa Maria e percorreu várias ruas da cidade até a chegada na Catedral de Sant’Ana, onde foi celebrada a missa de abertura da festividade.

A celebração foi presidida por Dom Bernardo, que refletiu sobre o tema da festividade e destacou o papel de Maria como exemplo de acolhimento, união e amor cristão, convidando os fiéis a fortalecerem os laços familiares e a vivência da fé nas comunidades.

Após a celebração religiosa, a programação prosseguiu no Cliper de Sant’Ana, com atividades culturais e de confraternização. O público acompanhou a apresentação musical de Foguinho, além dos tradicionais leilões de oferendas e o bingo festivo, que distribuiu vários prêmios aos participantes.

A programação da Festividade de Santa Maria continuará durante toda a semana com caminhadas, missas, celebrações litúrgicas, noites temáticas, carreata, coroação de Nossa Senhora e a participação de pastorais, movimentos religiosos e comunidades convidadas. As celebrações acontecerão diariamente, às 19h30, na Catedral de Sant’Ana.

O encerramento da festividade acontecerá no domingo, 31 de maio, com Santa Missa, celebração de batismos, carreata e a tradicional coroação de Nossa Senhora, marcando o ponto alto das homenagens dedicadas à Virgem Maria em Óbidos.

GALERIA DE FOTOS…



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8672-cirio-marca-abertura-da-festividade-de-santa-maria-2026-em-obidos#sigProIde7ad7a64e8 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade