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Peregrinação de Sant’Ana em Macapá prossegue e segue até o dia 31 de maio

Peregrinação de Sant’Ana em Macapá prossegue e segue até o dia 31 de maio

A peregrinação da imagem de Senhora Sant’Ana em Macapá continua reunindo obidenses e devotos da padroeira da Diocese de Óbidos na capital amapaense. A imagem peregrina chegou à cidade no último dia 17 de maio e permanecerá em visitas às residências de famílias obidenses até o próximo dia 31 de maio de 2026.

Durante a programação, dezenas de famílias já receberam a visita da imagem de Sant’Ana, em momentos marcados pela fé, oração e confraternização entre os devotos que vivem fora de Óbidos, mas mantêm viva a tradição religiosa dedicada à padroeira.

O sábado, dia 23 de maio, foi marcado por uma intensa agenda de peregrinações em Macapá. Neste dia, a imagem peregrina visitou as residências de Martins, Wilce, Gabriela, Nilce Mousinho e Marta Mousinho, além de Lucilena e família, fortalecendo os laços de devoção e espiritualidade entre os participantes.

No dia 30 de maio, acontecerá a missa dos Peregrinos de Macapá, cujo celebrate será o Padre Higor, na rua Alberto Lima, 60, Bairro dos Congós. O encerramento da peregrinação em Macapá acontecerá na residência do senhor Janari Amaral, no dia 31 de maio, concluindo mais uma etapa da programação religiosa que antecede a Festividade de Sant’Ana 2026. 

Após a programação na capital amapaense, a imagem peregrina seguirá para Santarém e posteriormente para Manaus, retornando depois a Óbidos antes do tradicional Círio Fluvial de Sant’Ana, marcado para o dia 12 de julho.

A Festividade de Sant’Ana 2026 será encerrada no dia 26 de julho, reunindo milhares de fiéis em uma das maiores manifestações religiosas do oeste do Pará.

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www.obidos.net.br - Fotos de Enzo Carvalho (Paróquia de Sant´Ana)

 

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