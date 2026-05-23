Festividade de Santa Maria tem prosseguimento com procissão, missa e programação cultural em Óbidos

A Festividade de Santa Maria 2026 teve prosseguimento nesta terça-feira, 26 de maio, no Bairro Centro, em Óbidos, reunindo dezenas de fiéis em mais uma noite marcada pela fé, devoção e confraternização comunitária.

A programação iniciou com a tradicional procissão, que saiu da residência da família de Bruno e Leni, percorrendo diversas ruas da cidade em direção à Catedral de Sant’Ana. Durante o trajeto, os participantes acompanharam o cortejo com orações, cânticos e demonstrações de devoção à Santa Maria.

Ao chegar à Catedral de Sant’Ana, os fiéis participaram de uma missa, celebrada em clima de espiritualidade e reflexão, fortalecendo os laços de fé da comunidade católica obidense. A celebração reuniu famílias, jovens e integrantes da Congregação Mariana que participam ativamente da festividade.

Após a cerimônia religiosa, a programação teve continuidade no Cliper de Sant’Ana, onde foram realizadas apresentações culturais, leilões e o tradicional bingo, proporcionando momentos de lazer, integração e animação para os participantes.

A Festividade de Santa Maria segue até o próximo dia 31 de maio, quando acontecerá o encerramento oficial com uma carreata pelas ruas da cidade, seguida de missa e da tradicional coroação de Santa Maria, na Catedral de Sant’Ana.

As celebrações serão concluídas com a programação social no Cliper de Sant’Ana, reunindo novamente a comunidade em um momento de confraternização e espiritualidade.

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www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade