Conselho Municipal de Políticas Culturais toma posse em Óbidos

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos (Semcut), realizou na noite desta terça-feira, 26 de maio, a solenidade de posse dos 32 membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais, marcando um momento histórico para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao setor cultural do município.

O evento contou com a presença do vice-prefeito de Óbidos, Jalico Aquino; do secretário municipal de Cultura; Luiz Carlos; e do vereador Rosinaldo Cardoso, que compuseram a mesa de honra e deram posse aos conselheiros e seus suplentes.

Esta é a primeira vez que o colegiado é oficialmente instituído em Óbidos, representando um importante avanço para a organização, planejamento e valorização da cultura local. O conselho terá papel fundamental na consulta, discussão e deliberação sobre a aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento cultural, especialmente aqueles vinculados ao Fundo Municipal de Cultura.

Ao todo, o Conselho Municipal de Políticas Culturais é composto por 16 membros titulares e 16 suplentes, reunindo representantes de diversos segmentos culturais, além de entidades governamentais e não governamentais. A diversidade de representações garante maior participação popular nas decisões relacionadas às ações culturais do município.

A criação do conselho fortalece a democratização das políticas culturais, permitindo que artistas, produtores, grupos culturais e representantes da sociedade civil tenham voz ativa na construção de projetos e iniciativas voltadas à preservação da identidade cultural obidense.

Além de contribuir para a transparência na aplicação dos recursos públicos, o colegiado também será responsável por acompanhar, propor e fiscalizar ações que incentivem manifestações culturais, tradições populares, eventos artísticos e projetos voltados à valorização da cultura amazônica e das raízes históricas de Óbidos.

A posse dos conselheiros representa um passo importante para consolidar políticas permanentes de incentivo à cultura, promovendo maior integração entre o poder público e a sociedade civil na construção de um cenário cultural mais participativo, organizado e fortalecido no município.

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